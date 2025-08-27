Edición de agosto de La Jornada: ¡Ya disponible en formato PDF!

Para quienes prefieren el formato tradicional, compartimos la edición de agosto de La Jornada en su versión PDF, tal como fue impresa. Aunque nada reemplaza el tacto del papel, esperamos que disfruten de esta edición digital.

En este número:

🟠 Naranja

Avilés abrió las sesiones del Concejo con un mensaje sin anuncios y centrado en la confrontación política.

⚖️ Defensoría del Pueblo en debate

Cruce en el Concejo por la reforma de la Carta Orgánica y la propuesta de eliminar el capítulo que crea la institución.

🛡️ La “Sala Protectora” blindó a Curvino

Con el voto del oficialismo se desestimaron las denuncias y no habrá juicio político contra el defensor del Pueblo.

🏥 Hospital Regional

La Provincia dio marcha atrás con el predio junto al basural y la planta cloacal, aunque ratificó la construcción del nuevo hospital.

🏨 Turismo en Carlos Paz

La hotelería cerró la temporada invernal con caída en la ocupación, pero el fin de semana largo de agosto mostró un repunte con más del 80% de plazas cubiertas.

🌉 Puente Uruguay

La Cámara de Turismo reabrió la galería y presentó un espacio de innovación y cultura.

🎶 30 años de la Primavera

El 20 y 21 de septiembre se celebrará una edición especial con música, deporte y propuestas para los jóvenes.

📚 Feria Internacional del Libro

Del 30 de octubre al 3 de noviembre, el Paseo de los Artesanos recibirá a más de 60 stands y destacados escritores de la región y el país.

🌄 Punilla

Capilla del Monte cooperativizó los servicios de agua y cloacas; San Antonio avanza con la obra de gas y fue sede del 10° Taller de Incendios; Cuesta Blanca gestionó proyectos junto a la Provincia; Tala Huasi trabajó en la gestión sustentable de residuos; y Mayu Sumaj capacitó a su personal en poda del arbolado urbano.

📸📜 Fotografía e historia

Nueva entrega de la PhoTortul del mes y recuerdos en Fue noticia y es historia.