Ecuador 1-Argentina 0: sorpresa en Quito y panorama final de las Eliminatorias

En el último partido de la fecha, Ecuador venció 1-0 a Argentina en Quito; pese al resultado, la Albiceleste terminó como líder indiscutido, mientras que Ecuador aseguró el segundo lugar, y ya se conocen los clasificados sudamericanos al Mundial 2026.

En un cierre vibrante para las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Ecuador derrotó 1-0 a Argentina este martes en el Estadio Banco Pichincha. El único gol del partido lo anotó Enner Valencia, de penal, en tiempo agregado del primer tiempo.

El encuentro fue intenso y equilibrado: Argentina se quedó con diez jugadores por la expulsión de Nicolás Otamendi, y minutos más tarde Ecuador también sufrió la roja directa de Moisés Caicedo, lo que dejó un final de alto voltaje en Quito.

A pesar del traspié, Argentina cerró la Eliminatoria como líder absoluto, con una amplia ventaja sobre sus perseguidores. Ecuador quedó en el segundo lugar, confirmando un sólido rendimiento y la clasificación directa a la Copa del Mundo.

Clasificados sudamericanos al Mundial 2026

SelecciónEstadoDestino
Argentina1.ºClasificación directa
Ecuador2.ºClasificación directa
Uruguay3.ºClasificación directa
Colombia4.ºClasificación directa
Brasil5.ºClasificación directa
Paraguay6.ºClasificación directa
Bolivia7.ºRepechaje intercontinental

Balance de la Eliminatoria

La competencia dejó a Argentina como líder sólido, confirmando su lugar en el Mundial con varias fechas de anticipación. Ecuador y Uruguay ratificaron su crecimiento, mientras que Colombia y Brasil sellaron su pasaje directo. Paraguay logró un cierre firme para asegurarse el sexto puesto, y Bolivia sorprendió al obtener el derecho a disputar el repechaje internacional relegando a Venezuela.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here