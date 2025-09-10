Ecuador 1-Argentina 0: sorpresa en Quito y panorama final de las Eliminatorias

En el último partido de la fecha, Ecuador venció 1-0 a Argentina en Quito; pese al resultado, la Albiceleste terminó como líder indiscutido, mientras que Ecuador aseguró el segundo lugar, y ya se conocen los clasificados sudamericanos al Mundial 2026.
En un cierre vibrante para las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Ecuador derrotó 1-0 a Argentina este martes en el Estadio Banco Pichincha. El único gol del partido lo anotó Enner Valencia, de penal, en tiempo agregado del primer tiempo.
El encuentro fue intenso y equilibrado: Argentina se quedó con diez jugadores por la expulsión de Nicolás Otamendi, y minutos más tarde Ecuador también sufrió la roja directa de Moisés Caicedo, lo que dejó un final de alto voltaje en Quito.
A pesar del traspié, Argentina cerró la Eliminatoria como líder absoluto, con una amplia ventaja sobre sus perseguidores. Ecuador quedó en el segundo lugar, confirmando un sólido rendimiento y la clasificación directa a la Copa del Mundo.
Clasificados sudamericanos al Mundial 2026
|Selección
|Estado
|Destino
|Argentina
|1.º
|Clasificación directa
|Ecuador
|2.º
|Clasificación directa
|Uruguay
|3.º
|Clasificación directa
|Colombia
|4.º
|Clasificación directa
|Brasil
|5.º
|Clasificación directa
|Paraguay
|6.º
|Clasificación directa
|Bolivia
|7.º
|Repechaje intercontinental
Balance de la Eliminatoria
La competencia dejó a Argentina como líder sólido, confirmando su lugar en el Mundial con varias fechas de anticipación. Ecuador y Uruguay ratificaron su crecimiento, mientras que Colombia y Brasil sellaron su pasaje directo. Paraguay logró un cierre firme para asegurarse el sexto puesto, y Bolivia sorprendió al obtener el derecho a disputar el repechaje internacional relegando a Venezuela.