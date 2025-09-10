Ecuador 1-Argentina 0: sorpresa en Quito y panorama final de las Eliminatorias

En el último partido de la fecha, Ecuador venció 1-0 a Argentina en Quito; pese al resultado, la Albiceleste terminó como líder indiscutido, mientras que Ecuador aseguró el segundo lugar, y ya se conocen los clasificados sudamericanos al Mundial 2026.

En un cierre vibrante para las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Ecuador derrotó 1-0 a Argentina este martes en el Estadio Banco Pichincha. El único gol del partido lo anotó Enner Valencia, de penal, en tiempo agregado del primer tiempo.

El encuentro fue intenso y equilibrado: Argentina se quedó con diez jugadores por la expulsión de Nicolás Otamendi, y minutos más tarde Ecuador también sufrió la roja directa de Moisés Caicedo, lo que dejó un final de alto voltaje en Quito.

A pesar del traspié, Argentina cerró la Eliminatoria como líder absoluto, con una amplia ventaja sobre sus perseguidores. Ecuador quedó en el segundo lugar, confirmando un sólido rendimiento y la clasificación directa a la Copa del Mundo.

Clasificados sudamericanos al Mundial 2026

Selección Estado Destino Argentina 1.º Clasificación directa Ecuador 2.º Clasificación directa Uruguay 3.º Clasificación directa Colombia 4.º Clasificación directa Brasil 5.º Clasificación directa Paraguay 6.º Clasificación directa Bolivia 7.º Repechaje intercontinental

Balance de la Eliminatoria

La competencia dejó a Argentina como líder sólido, confirmando su lugar en el Mundial con varias fechas de anticipación. Ecuador y Uruguay ratificaron su crecimiento, mientras que Colombia y Brasil sellaron su pasaje directo. Paraguay logró un cierre firme para asegurarse el sexto puesto, y Bolivia sorprendió al obtener el derecho a disputar el repechaje internacional relegando a Venezuela.