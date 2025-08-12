Dolor en el automovilismo cordobés por la muerte de Claudio Segarra tras un accidente en Río Cuarto

El piloto perdió la vida luego de un violento impacto durante una práctica en el autódromo Parque Ciudad. La jornada fue suspendida y se investiga el siniestro.

La comunidad del automovilismo cordobés quedó conmocionada este martes con la noticia del fallecimiento de Claudio Segarra, corredor con destacada trayectoria en Monomarca Fiat y Turismo Pista, quien sufrió un accidente fatal en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

El hecho ocurrió en los primeros minutos de una sesión de prácticas, cuando Segarra completaba su vuelta inicial a bordo de un Fiat Palio. Al ingresar a la recta principal, perdió el control del vehículo, realizó un trompo e impactó contra un paredón ubicado a pocos metros de la sala técnica del circuito.

Asistencia médica inmediata

Los equipos de emergencia acudieron de inmediato para practicar maniobras de reanimación en el lugar. Posteriormente, el piloto fue trasladado de urgencia a un hospital de Río Cuarto, donde ingresó en terapia intensiva. Pese a los esfuerzos médicos, las lesiones sufridas resultaron irreversibles.

Investigación y luto en las pistas

La organización decidió suspender la jornada en señal de respeto. En paralelo, las autoridades iniciaron peritajes para determinar las causas del siniestro, analizando el estado del vehículo, las condiciones del asfalto y la secuencia exacta del impacto.

En un mensaje difundido en redes sociales, Categorías Asociadas de Pilotos Cordobeses expresó su despedida: “Te vamos a recordar con esa sonrisa y sencillez que te caracterizaba siempre, piloto. ¡Hasta siempre querido Claudio! QEPD”.