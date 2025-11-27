Docentes universitarios advierten que podrían no iniciar las clases en 2026 si no se aplica la ley de financiamiento

La Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU) resolvió un plan de lucha que incluye la posibilidad de no comenzar el ciclo lectivo 2026, en rechazo al incumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y al deterioro salarial del sector.

El plenario de secretarias y secretarios generales de CONADU definió la puesta en marcha de un plan de lucha a nivel nacional ante lo que consideran un escenario de desfinanciamiento crítico del sistema universitario. Entre las medidas votadas aparece una advertencia contundente: si el Gobierno nacional mantiene su postura y no aplica en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, las y los docentes universitarios podrían no iniciar las clases en 2026.

Desde la federación remarcan que la norma aprobada en el Congreso sigue sin ser implementada plenamente y que esa decisión política agrava una situación ya delicada en las universidades públicas, que enfrentan recortes presupuestarios, gastos en alza y una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

“La situación de la universidad es sumamente crítica y si el gobierno no ofrece una solución las consecuencias de este desfinanciamiento histórico de la educación superior llevarán a una crisis que costará muchos años revertir”, planteó el secretario general de CONADU, Carlos De Feo, al sintetizar el diagnóstico del plenario.

Además del incumplimiento de la ley, el documento interno destaca el deterioro salarial que atraviesan las y los docentes universitarios y preuniversitarios, con paritarias rezagadas frente a la inflación y dificultades crecientes para sostener condiciones mínimas de enseñanza e investigación.

El encuentro también fijó posición frente a hechos recientes vinculados a la vida académica. CONADU rechazó de manera enfática lo ocurrido en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), donde –según denunciaron– se eliminaron reiteradamente contenidos sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el derecho a la identidad y la curricularización de los Derechos Humanos en la asignatura Biología Molecular e Ingeniería Genética. La federación consideró estos episodios como un caso de censura incompatible con la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

Con el ciclo lectivo 2026 en el horizonte, el gremio universitario busca presionar para que el Gobierno revise su política hacia las universidades nacionales, garantice la aplicación efectiva de la ley de financiamiento y encare una recomposición salarial que evite que el conflicto termine impactando de lleno en el inicio de las clases del próximo año.