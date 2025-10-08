Docentes cordobeses se suman al paro nacional del martes y preparan una caravana en defensa de la educación pública

La UEPC adhirió a la jornada de protesta convocada por CTERA para el martes 14 de octubre y anunció una movilización provincial este miércoles. Reclaman financiamiento, paritarias y restitución del FONID.

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) confirmó que participará del Paro Nacional Docente convocado por la CTERA para el martes 14 de octubre, en el marco de una jornada federal de reclamos por la educación pública y los derechos laborales del sector.

El gremio docente informó que la medida se realiza “en defensa de la educación pública, por una nueva Ley de Financiamiento Educativo y por la restitución del FONID”, además de exigir la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y el pago de las sumas adeudadas.

Caravana provincial el miércoles 8

En conferencia de prensa, el secretario General Roberto Cristalli anunció que este miércoles se desarrollará una caravana provincial por las calles de Córdoba capital, en la que participarán cuerpos orgánicos del sindicato, docentes activos y jubilados. También se sumarán organizaciones sociales, gremios aliados y representantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).

La movilización busca visibilizar el reclamo por mayor presupuesto educativo, con el objetivo de “garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender”.

Reclamo federal

Desde la conducción de CTERA, los gremios advirtieron que el sector enfrenta un proceso de ajuste y desfinanciamiento, y reiteraron su compromiso “con una escuela pública, democrática y federal”.

La medida del 14 de octubre incluirá marchas y actos en todo el país, mientras que en Córdoba la caravana servirá como antesala del paro nacional y expresión de unidad del frente educativo provincial.