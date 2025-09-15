Doble premio para Pablo Acosta en Villa Carlos Paz: ganó el Master y obtuvo el título de Gran Maestro

El ajedrecista salteño se consagró campeón del torneo internacional disputado en el Central Suites Hotel y alcanzó los 2500 puntos de ELO que lo consagran como GM. Paris también brilló y logró el título de Maestro Fide.

El Open Chess Tour “Master Ciudad de Villa Carlos Paz” culminó este domingo con un cierre histórico: el salteño Pablo Acosta se quedó con el título del torneo y, además, consiguió los puntos necesarios para consagrarse Gran Maestro (GM), la máxima distinción que otorga la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

El certamen comenzó el jueves en el Central Suites Hotel (Libertad 21) y reunió a casi un centenar de jugadores, entre ellos una veintena de titulados, con un sistema suizo a 7 rondas, ritmo de 90 minutos más 30 segundos desde la primera movida y validez para el ranking internacional.

Final apasionante y marcas históricas

Tras siete rondas, Acosta y Adolfo Paris finalizaron igualados con 6 puntos, pero el sistema de desempate favoreció al salteño, que además en la sexta ronda venció al GM Leonardo Tristán, triunfo que le permitió superar los 2500 puntos de ELO y alcanzar el título de Gran Maestro.

Paris, por su parte, protagonizó una extraordinaria actuación y logró superar la barrera de los 2300 ELO, obteniendo así el título de Maestro Fide (MF), lo que también convirtió su actuación en una de las sorpresas del torneo.

Adolfo Paris.

Villa Carlos Paz en el mapa ajedrecístico

El árbitro principal fue el AI OI Juan Durán, acompañado por el AI Igor Dubrovich y el AN Pablo Paris como adjuntos. La organización general estuvo a cargo del AI OI Nahuel Santianes, quien junto a Durán destacó el alto nivel de competencia y adelantó que Villa Carlos Paz será sede en diciembre de las finales de los Campeonatos Argentinos Amateur.

Además, el evento contó con la presencia en la ciudad del director ejecutivo de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), Mario Petrucci, lo que significó un fuerte respaldo institucional a la organización del torneo.

Los organizadores remarcaron que el torneo, que repartió $1.500.000 en premios, no solo posicionó nuevamente a Villa Carlos Paz en el mapa del ajedrez nacional, sino que también generó un impacto positivo a nivel turístico, educativo y deportivo.