Diputados cordobeses y reforma laboral: quiénes apoyaron, quiénes se opusieron y quiénes no fueron a la votación

La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma laboral en la madrugada de este viernes. De los representantes de Córdoba, 12 votaron a favor, hubo rechazos, tres ausencias clave y una nueva fractura dentro del cordobesismo.

La reforma laboral impulsada por el oficialismo logró este viernes ser aprobada con modificaciones en la Cámara de Diputados y dejó una radiografía nítida del comportamiento de los legisladores de Córdoba: la mayoría acompañó el proyecto, aunque con ausencias de peso y un voto en contra dentro del espacio identificado con el cordobesismo.

En total, 12 diputados cordobeses se pronunciaron a favor del texto, en una sesión atravesada por el clima de tensión política y el contexto de conflicto sindical.

Quiénes votaron a favor

Tal como se esperaba, el bloque oficialista de La Libertad Avanza avaló en forma cerrada la iniciativa. Por Córdoba, acompañaron el proyecto:

Belén Avico

Gabriel Bornoroni

Cecilia Ibañez

Enrique Lluch

Marcos Patiño Brizuela

Luis Picat

Celeste Ponce

Gonzalo Roca

Laura Rodríguez Machado

Laura Soldano

A ese grupo se sumaron los votos afirmativos de Carolina Basualdo y Carlos Gutiérrez, representantes de Provincias Unidas, lo que terminó de configurar un respaldo numeroso de la bancada cordobesa al proyecto oficial.

Voto en contra y cordobesismo dividido

Dentro del mismo espacio de Provincias Unidas, el diputado Juan Brügge se desmarcó y votó en contra de la reforma laboral, dejando en evidencia una nueva fisura en el armado del cordobesismo a nivel nacional.

En la vereda opositora, y tal como se preveía, Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) y Gabriela Estévez (Unión por la Patria) rechazaron la iniciativa, en línea con los cuestionamientos que distintos sectores del peronismo y del sindicalismo vienen planteando frente a los cambios en las reglas del trabajo.

Ausencias que llamaron la atención

La votación también estuvo marcada por tres ausencias entre los representantes cordobeses: Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres no participaron del momento definitorio.

En el caso del exgobernador Schiaretti, se atribuyó su faltazo a dificultades para llegar al Congreso en el marco del paro de transporte. Sobre Alejandra Torres se indicó que se encuentra de viaje, mientras que desde el entorno del exintendente de San Francisco, García Aresca, no se ofrecieron explicaciones públicas.

Con el resultado de la sesión, la reforma laboral vuelve ahora hacia el Senado, mientras en Córdoba queda expuesto un mapa político con mayoría de apoyo al proyecto, diferencias internas en el cordobesismo y ausencias que seguirán bajo la lupa en la discusión pública.