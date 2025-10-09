Diputados aprobó la reforma sobre los DNU, pero el proyecto deberá volver al Senado

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Al modificarse un artículo clave, la iniciativa regresará al Senado para su revisión final.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que reforma la Ley 26.122, con el objetivo de restringir el margen del Poder Ejecutivo para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La votación general obtuvo 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, en una sesión que se extendió durante gran parte de la jornada.

El debate se centró en los mecanismos de control sobre el Ejecutivo y en el impacto político que la reforma tendría en el gobierno de Javier Milei, que ha utilizado los DNU como herramienta central de gestión. La nueva redacción plantea que bastará con que una sola de las cámaras del Congreso rechace un decreto para que pierda validez, modificando el esquema vigente, que exigía el rechazo simultáneo de ambas cámaras.

Sin embargo, durante la votación en particular, no prosperó el artículo 3, que establecía que los DNU no tratados en un plazo de 90 días quedarían automáticamente sin efecto. Esa diferencia obliga a que el texto regrese al Senado, que deberá decidir si acepta los cambios introducidos por Diputados o insiste con su versión original, aprobada previamente por la Cámara alta.

El oficialismo celebró que el trámite se haya extendido, ya que la demora permitirá que el presidente mantenga la posibilidad de vetar la ley si es sancionada en su forma actual. Desde la oposición, en cambio, se destacó el avance como un paso hacia una mayor institucionalidad y control democrático.

Mientras tanto, y hasta que el Congreso resuelva la discrepancia entre ambas cámaras, los decretos presidenciales seguirán regidos por la normativa vigente, que continúa otorgando al Ejecutivo un margen amplio para dictarlos.