Diana Mondino, sobre Milei y el caso LIBRA: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”

La ex ministra de Relaciones Exteriores habló sobre el presidente en una entrevista para la cadena internacional Al Jazeera y dejó abierta la cuestión sobre la salud mental del mandatario.

La ex ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, generó polémica al referirse al presidente Javier Milei durante una entrevista con el periodista Mehdi Hasan para la cadena internacional Al Jazeera.

Al ser consultada sobre el caso $LIBRA, en el que se investiga al mandatario por una supuesta criptoestafa, Mondino sostuvo: “Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto”. Añadió que “alguien le debe haber contado y pensó que era buena idea”.

"Hay dos posibilidades con $LIBRA: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto"



Diana Mondino cuestionó que Javier Milei haya compartido el link de la criptomoneda, señaló que no debería haberlo hecho y dijo: "Alguien le debe haber contado y pensó que era buena idea". pic.twitter.com/zRXIa9af2k — Corta (@somoscorta) August 7, 2025

Respecto a la salud mental de Milei, la ex funcionaria evitó confirmar o negar rumores sobre conductas privadas del presidente, como consultar a sus perros muertos como si fueran sus asesores. “Supongamos que todo lo malo que dicen de él es cierto, eso no cambia las buenas políticas que está llevando adelante”, expresó.

Ante la pregunta directa sobre si conocía a algún otro líder mundial que consulte a sus perros, respondió con ironía: “Tal vez tienen un gato”, sin negar la premisa.

El periodista citó además al economista y ex asesor presidencial Carlos Rodríguez, quien afirmó que el “desbalance mental de Milei se volvió evidente”. Mondino, tras mencionar que trabajó con ambos, reconoció que “Carlos siempre tiene razón”, pero no confirmó que Milei tenga problemas de estabilidad emocional.