Día del Niño: ventas minoristas estancadas, con ticket promedio en baja real de 21%

Según un relevamiento de CAME, las ventas cayeron 0,3% respecto a 2024. El gasto promedio por regalo fue de $33.736, pero en términos reales se redujo más de un 20%.

Las ventas minoristas pymes por el Día del Niño 2025 registraron una baja de 0,3% interanual medidas a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aunque en algunos casos se observó cierto movimiento adicional, la fecha no logró revertir el estancamiento que arrastra el consumo en las últimas semanas.

El ticket promedio se ubicó en $33.736, frente a los $31.987 del año pasado. Sin embargo, descontada la inflación, la variación real fue negativa en -21,1%, lo que evidencia que predominó la compra de regalos más económicos. En 2024, las ventas ya habían caído 14,4%, lo que confirma la dificultad del sector para recuperarse.

Más del 87% de los comercios aplicaron promociones, pero las condiciones externas —como el feriado previo, el clima y la cercanía de otras campañas— limitaron el impacto. En muchos casos, la jornada funcionó como una oportunidad para liquidar stock rezagado, más que como un motor genuino de nuevas ventas.

Análisis sectorial

Calzado y marroquinería : crecimiento de 5,3% interanual, con ticket promedio de $45.413 . Predominaron las compras con tarjeta de crédito.

: crecimiento de interanual, con ticket promedio de . Predominaron las compras con tarjeta de crédito. Electrónica y celulares : leve alza de 0,4% , con tickets de $43.675 . El feriado previo y la competencia por apertura de importaciones limitaron el desempeño.

: leve alza de , con tickets de . El feriado previo y la competencia por apertura de importaciones limitaron el desempeño. Indumentaria y accesorios : suba de 3% , con ticket promedio de $37.697 . El rubro compitió con juguetes y vendió menos unidades que en años anteriores.

: suba de , con ticket promedio de . El rubro compitió con juguetes y vendió menos unidades que en años anteriores. Jugueterías : incremento de 1% , con ticket promedio de $35.429 . El feriado redujo la afluencia y el bajo poder adquisitivo condicionó las ventas.

: incremento de , con ticket promedio de . El feriado redujo la afluencia y el bajo poder adquisitivo condicionó las ventas. Librerías: caída del 14,5%, con ticket promedio de $27.194. Predominaron libros de menor valor, lo que impactó en la rentabilidad.

El relevamiento fue realizado por CAME entre 180 comercios de todo el país los días 15 y 16 de agosto de 2025.