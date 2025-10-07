Día del Club en Belgrano: precios, fechas y formas de pago

El encuentro ante Estudiantes se jugará el sábado a las 21:15 en el Gigante de Alberdi. El pago podrá realizarse hasta el 15 de noviembre, con valores diferenciados por categoría.

Belgrano informó que se ha establecido el Día del Club para el partido frente a Estudiantes de La Plata, que se disputará el sábado a las 21:15 en el Gigante de Alberdi.

El concepto aplica exclusivamente a los socios y socias que asistan al encuentro, y podrá abonarse desde hoy y hasta el 15 de noviembre inclusive.

Los valores establecidos son los siguientes:

Mayor: $23.000

$23.000 Jubilado: $16.000

$16.000 Cadete Mayor: $16.000

$16.000 Cadete Menor: $11.500

El trámite puede realizarse en cualquier momento a través de belgranosocios.com o de manera presencial en la Sede Social, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y los sábados de 9:30 a 13:30.

El club aclaró además que quienes tengan la cuota social adherida por débito automático deberán efectuar el pago del Día del Club de forma manual. En los casos de Grupos Familiares, cada integrante que asista al estadio debe abonar el concepto de manera individual, quedando exceptuados los menores de 2 años.