Día del Bancario: cómo funcionarán los bancos, cajeros y aplicaciones este jueves

El 6 de noviembre se conmemora la creación de la Asociación Bancaria. Las sucursales permanecerán cerradas en todo el país, aunque los canales digitales y cajeros automáticos funcionarán con normalidad.

Este jueves 6 de noviembre los bancos de todo el país no atenderán al público por la conmemoración del Día del Bancario, que recuerda la constitución de la Asociación Bancaria, fundada en 1924.

La jornada, establecida como día de descanso para el personal del sector, no se considera formalmente un “feriado bancario” dispuesto por el Banco Central (BCRA), pero implica el cierre total de las sucursales físicas.

Qué operaciones estarán disponibles

A pesar del cierre, los canales digitales de las entidades permanecerán operativos.

Los usuarios podrán realizar:

Transferencias , consultas de saldo y pagos de servicios mediante home banking o aplicaciones móviles.

, y mediante home banking o aplicaciones móviles. Extracciones y, en algunos casos, depósitos o pagos en cajeros automáticos y terminales de autoservicio .

y, en algunos casos, en . Compras y pagos con tarjetas de débito y crédito .

con . Operaciones a través de billeteras virtuales o plataformas electrónicas.

Qué trámites no se podrán realizar

Durante el Día del Bancario no habrá atención presencial ni se podrán realizar gestiones que requieran firma, certificación o intervención en ventanilla.

Tampoco se procesarán operaciones que dependan de la liquidación o compensación interbancaria, como pagos de ciertos vencimientos o créditos. Estos movimientos se trasladarán automáticamente al viernes 7 de noviembre, primer día hábil posterior.

Recomendación

El gremio bancario recomienda a los clientes anticipar pagos o transferencias programadas para el 6 de noviembre, ya que podrían verse demoradas hasta el día siguiente.

En síntesis, aunque los bancos no abrirán sus puertas, la operatoria digital y los medios electrónicos seguirán funcionando con normalidad, por lo que los clientes podrán continuar con la mayoría de sus transacciones cotidianas.