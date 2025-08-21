Detuvieron a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado

El miércoles 20 de agosto fue arrestado Ariel García Furfaro, titular de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, acusado de ser responsable por los lotes de fentanilo contaminado que provocaron al menos 87 muertes en distintas provincias.

La Justicia Federal dispuso la captura de Ariel García Furfaro, empresario farmacéutico considerado pieza clave en la investigación por los lotes adulterados de fentanilo que desataron la crisis sanitaria. La detención fue ordenada por el juez Ernesto Kreplak, luego de un informe del Instituto Malbrán que detectó graves irregularidades en los protocolos de producción.

En el mismo operativo, fueron detenidos también sus hermanos Diego y Damián García Furfaro, y su madre Nilda Furfaro, accionista de HLB Pharma. Además, quedaron bajo arresto directivos y técnicos de las compañías, entre ellos Javier Tchukran, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano, junto a los integrantes del directorio del Laboratorio Ramallo, Horacio Tallarico y Rodolfo Labrusciano.

El procedimiento fue llevado a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la captura y afirmó que “ya no queda ningún responsable de los lotes letales caminando libre”.

Los lotes N.º 31.202 y 31.244 fueron señalados como los causantes de la tragedia, al contener bacterias multirresistentes como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. El Ministerio Público Fiscal los calificó como un caso de “criminalidad compleja” que expuso falencias graves en los controles de calidad del sector farmacéutico argentino.