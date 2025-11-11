Desregulación: los colegios privados ya no deberán informar ni pedir aval estatal para fijar cuotas y matrícula

El Gobierno eliminó la norma que regía desde 1993 y establecía controles sobre los aranceles de los establecimientos educativos de gestión privada. Desde ahora, las instituciones podrán definir libremente sus valores sin notificar ni obtener autorización previa del Estado.

El Gobierno nacional derogó la norma que regulaba los aranceles de los colegios privados y dispuso que las instituciones ya no tendrán que informar los valores de las cuotas y la matrícula con anticipación, ni requerir la aprobación estatal.

La medida quedó oficializada este martes con la publicación del Decreto 787/2025 en el Boletín Oficial, que deja sin efecto el Decreto 2417/1993, vigente desde hace más de tres décadas.

Hasta ahora, los colegios privados estaban obligados a notificar a las familias los montos de matrícula, cuotas, plazos de pago y recargos por mora antes del cierre del ciclo lectivo previo. El plazo original vencía el 31 de octubre de cada año y recientemente se había extendido al 15 de noviembre.

Además, el sistema anterior exigía que las instituciones obtuvieran el acuerdo de los padres o tutores respecto de los nuevos valores, lo cual debía reflejarse ante las autoridades nacionales. Si no había consenso, se mantenían las tarifas vigentes.

Argumentos del Gobierno

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que la normativa derogada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”.

El texto remarcó que el régimen fue dictado en “un contexto fáctico y normativo distinto al actual”, cuando la administración educativa dependía del gobierno nacional. “Esa situación cambió con la transferencia de competencias a las provincias, lo que justifica su revisión”, agrega.

Según la argumentación oficial, la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” de las instituciones.

El Ejecutivo también consideró que la exigencia de comunicar los montos de cuotas y matrículas con anticipación “limita la capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado” e induce a las escuelas a fijar precios más altos “por temor a no poder cubrir sus costos sin aprobación estatal”.

En esa línea, el decreto advirtió que el esquema anterior “termina perjudicando a las familias, quienes deben enfrentar aranceles más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su posibilidad de elegir establecimientos según sus ingresos”.

Finalmente, el Gobierno argumentó que el principio de libre contratación debe prevalecer, de modo que las instituciones educativas “puedan definir sus políticas de precios y salarios en un marco de competencia leal y de acuerdo con las condiciones del mercado”.