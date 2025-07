Desde Vecinos com Voz, Ribetti cuestionó la manipulación de la elección y propuso una agenda de reformas para Villa Carlos Paz

El concejal Daniel Ribetti, presidente de Carlos Paz Despierta, realizó un balance de los comicios y reafirmó el compromiso del espacio con la transparencia, la participación ciudadana y una reforma institucional profunda.

Mientras se aguarda el escrutinio definitivo de los comicios para Defensor del Pueblo, desde el espacio Vecinos con Voz, que postuló a María Mancuello y Luis Farías como fórmula, el concejal Daniel Ribetti difundió una reflexión en la que agradeció el respaldo recibido y planteó una agenda de propuestas concretas para transformar la realidad de Villa Carlos Paz.

Propuestas claras y viables

“Nuestro mensaje para Carlos Paz fue siempre claro: no solo señalamos las falencias del gobierno, sino que, sobre todo, presentamos propuestas concretas y factibles”, expresó Ribetti.

Durante la campaña, el espacio puso el foco en problemáticas directamente vinculadas a las competencias de la Defensoría del Pueblo, como los aumentos abusivos en tasas y servicios y el deterioro del espacio público.

Una de las propuestas centrales fue la eliminación de la elección directa del Defensor del Pueblo, para que el cargo surja de la elección general a propuesta de las minorías. También propusieron reducir drásticamente los sueldos de los funcionarios, señalando que estas ideas fueron impulsadas desde el bloque en el Concejo de Representantes.

“Un modelo agotado”

“Carlos Paz atraviesa una profunda crisis económica, un tema que venimos señalando desde hace tiempo: la pérdida de competitividad de la ciudad”, señaló Ribetti, y cuestionó con dureza la estrategia turística oficial basada en ofertas: “Es incomprensible que el intendente anuncie con orgullo promociones de ‘3×2’ como si nuestra propuesta turística fuera un simple sándwich de milanesa”.

“El modelo actual está agotado. El intendente ha llegado al límite de sus capacidades, y esta gestión no presenta nada verdaderamente nuevo”, agregó. Para el edil, la manipulación abusiva del proceso electoral fue una muestra más de esa debilidad: “Si el gobierno fuera efectivo, no habría nada que temer de un defensor independiente”.

“No nos quedamos en la comodidad”

Ribetti destacó que tanto los candidatos como todo el equipo de Vecinos con Voz asumieron el desafío electoral con seriedad, compromiso y coherencia: “No nos quedamos en la comodidad de criticar desde afuera. Salimos, nos arriesgamos y estamos muy satisfechos con el resultado”.

“Sentimos un compromiso inquebrantable entre nuestras convicciones y esta ciudad. Por eso, no nos quedamos en la comodidad de nuestros hogares diciendo que esta elección no servía. Salimos, nos arriesgamos y, a pesar de todas las dificultades, estamos muy satisfechos con el resultado. Representar a una ciudad, desde nuestro punto de vista, no admite la idea de elegir si conviene o no presentarse; simplemente se hace lo que corresponde, que es dar batalla, porque el valor de las propias ideas es más que suficiente para enfrentar cualquier escenario electoral adverso”, lanzó.

Además, rechazó la idea de que la baja participación se explique por desinterés ciudadano: “No creemos que los vecinos sean culpables. Consideramos que ha sido una situación planificada, y la falta de difusión de la elección es la prueba irrefutable de ese plan”.

Agenda para el futuro

Desde el espacio presentaron una serie de ejes para abordar la crisis que atraviesa la ciudad:

Transparencia y austeridad institucional: con una drástica reducción de sueldos y una nueva forma de elegir al defensor del Pueblo, libre de injerencias del oficialismo.

con una drástica reducción de sueldos y una nueva forma de elegir al defensor del Pueblo, libre de injerencias del oficialismo. Gestión eficiente de tasas y servicios: con auditorías y optimización real del gasto público.

con auditorías y optimización real del gasto público. Recuperación del turismo y la competitividad: a través de planificación estratégica, inversión en infraestructura y capacitación.

a través de planificación estratégica, inversión en infraestructura y capacitación. Fortalecimiento de la participación ciudadana: con mecanismos efectivos para que la voz de los vecinos llegue a la toma de decisiones.

“Carlos Paz tiene el potencial para salir adelante, pero para ello es indispensable un cambio de mentalidad y un compromiso real con los intereses de la ciudadanía”, concluyó Ribetti.