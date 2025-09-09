Desde el Campo: acción y prevención contra los incendios rurales

El próximo jueves 11 de septiembre se realizará en Tanti el tercer taller participativo en el marco del proyecto “Prevención, control y remediación de incendios forestales en la provincia de Córdoba”.
El Establecimiento Ganadero Tío Rubio, en Tanti, será sede el jueves 11 de septiembre de 8:30 a 13 horas del Taller 3 del ciclo “Desde el Campo: Acción y Prevención”, una propuesta orientada a productores, estudiantes, profesionales, técnicos, organizaciones civiles y vecinos de la zona.
La jornada se enmarca en el proyecto provincial de Prevención, Control y Remediación de Incendios Forestales y busca generar reflexión y conocimiento compartido en torno al rol del manejo ganadero en la prevención de incendios rurales.
Objetivos del taller
- Reflexionar sobre la importancia del manejo ganadero en la prevención de incendios.
- Abordar el manejo ganadero regenerativo como alternativa sustentable, analizando indicadores ecosistémicos, planificación del pastoreo y experimentación adaptativa.
- Fortalecer los vínculos y fomentar el diálogo entre los distintos actores sociales involucrados en la problemática.
Programa de actividades
- 8:30 h – Visita al establecimiento Tío Rubio. Exposición sobre manejo ganadero regenerativo, indicadores ecosistémicos y planificación del pastoreo. (A cargo de L. Cocucci y N. Dalpino, Sistema R).
- 12:30 h – Conclusiones sobre manejo ganadero regenerativo y prevención de incendios rurales.
La iniciativa está pensada como un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias, en el que la comunidad podrá debatir sobre los usos productivos del suelo y su impacto en la reducción de riesgos ambientales.