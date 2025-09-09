Desde el Campo: acción y prevención contra los incendios rurales

El próximo jueves 11 de septiembre se realizará en Tanti el tercer taller participativo en el marco del proyecto “Prevención, control y remediación de incendios forestales en la provincia de Córdoba”.

El Establecimiento Ganadero Tío Rubio, en Tanti, será sede el jueves 11 de septiembre de 8:30 a 13 horas del Taller 3 del ciclo “Desde el Campo: Acción y Prevención”, una propuesta orientada a productores, estudiantes, profesionales, técnicos, organizaciones civiles y vecinos de la zona.

La jornada se enmarca en el proyecto provincial de Prevención, Control y Remediación de Incendios Forestales y busca generar reflexión y conocimiento compartido en torno al rol del manejo ganadero en la prevención de incendios rurales.

Objetivos del taller

Reflexionar sobre la importancia del manejo ganadero en la prevención de incendios.

Abordar el manejo ganadero regenerativo como alternativa sustentable, analizando indicadores ecosistémicos , planificación del pastoreo y experimentación adaptativa .

, y . Fortalecer los vínculos y fomentar el diálogo entre los distintos actores sociales involucrados en la problemática.

Programa de actividades

8:30 h – Visita al establecimiento Tío Rubio. Exposición sobre manejo ganadero regenerativo, indicadores ecosistémicos y planificación del pastoreo. (A cargo de L. Cocucci y N. Dalpino , Sistema R).

– Visita al establecimiento Tío Rubio. Exposición sobre manejo ganadero regenerativo, indicadores ecosistémicos y planificación del pastoreo. (A cargo de y , Sistema R). 12:30 h – Conclusiones sobre manejo ganadero regenerativo y prevención de incendios rurales.

La iniciativa está pensada como un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias, en el que la comunidad podrá debatir sobre los usos productivos del suelo y su impacto en la reducción de riesgos ambientales.