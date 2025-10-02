Dengue: comenzó la campaña de vacunación en Villa Carlos Paz

La Municipalidad informó que la inmunización se realiza en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, con días y horarios ya definidos y grupos poblacionales específicos.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través de la Secretaría de Salud Pública, comunicó que ya se encuentra disponible la vacuna contra el dengue en el Vacunatorio del Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

La campaña de vacunación está destinada a:

Adolescentes de 15 a 17 años inclusive , con asistencia voluntaria, hayan padecido o no dengue.

, con asistencia voluntaria, hayan padecido o no dengue. Personal de salud y fuerzas de seguridad (policía), con notificación registrada en el sistema CIDI.

(policía), con notificación registrada en el sistema CIDI. Personas de 4 a 59 años que hayan estado internadas al menos 24 horas por dengue y cuenten con la notificación correspondiente en CIDI.

La aplicación de la vacuna se realiza de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00, en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago. Para acceder al servicio es requisito presentar el DNI.

Desde el municipio señalaron que esta medida refuerza el compromiso con la prevención y el cuidado de la salud pública, acercando a vecinos y vecinas una herramienta fundamental para reducir riesgos frente a esta enfermedad.