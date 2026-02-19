Demarcación vial, Operativo Blanco y domos: así es el programa “Escuelas Seguras” en Villa Carlos Paz

La Municipalidad de Villa Carlos Paz presentó el programa integral “Escuelas Seguras”, que abarca demarcación vial, presencia preventiva, monitoreo con domos e inversión en infraestructura para escuelas públicas y privadas de toda la ciudad.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz presentó el programa “Escuelas Seguras”, una iniciativa integral destinada a establecimientos educativos públicos y de gestión privada de toda la ciudad, con la participación de agentes municipales capacitados y recursos propios. La presentación estuvo encabezada por el secretario General y de Vinculación Institucional, Juan Manuel Lucero.

El objetivo central del programa es reforzar la seguridad vial, peatonal y preventiva en los ingresos y egresos escolares, acompañando a niños, niñas, adolescentes y sus familias en el inicio y desarrollo del ciclo lectivo.

En ese marco, el esquema de trabajo se articula en distintos ejes:

Plan integral de demarcación vial

En los próximos días comenzará la implementación de señalización horizontal y vertical en los entornos escolares, incluyendo sendas peatonales y otros elementos de ordenamiento del tránsito.

Estas tareas se realizan de cara al inicio del ciclo lectivo, con la finalidad de mejorar la seguridad vial y peatonal y organizar la circulación de vehículos y peatones en los horarios de entrada y salida de las escuelas.

Operativo Blanco

Dentro del programa se incorpora el Operativo Blanco, que se desarrolla en escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas, durante los horarios de ingresos y egresos diurnos y nocturnos.

Desde el Municipio destacan que Villa Carlos Paz es “la única ciudad de la provincia que implementa el Operativo Blanco en todos los niveles”, lo que permite reforzar la presencia preventiva en momentos clave, brindar mayor tranquilidad a las familias y fortalecer el cuidado de estudiantes en los accesos a los establecimientos.

Observatorio Vial y análisis de datos

El programa se complementa con la labor del Observatorio Vial de Villa Carlos Paz, organismo municipal creado para mejorar la seguridad del tránsito y disminuir los siniestros viales a partir del análisis de datos y la implementación de políticas preventivas.

La información producida por el Observatorio se utiliza para definir prioridades de intervención, ajustar la demarcación y orientar campañas de concientización vinculadas al entorno escolar.

Centro de Monitoreo y domos en escuelas

Con una mirada preventiva y descentralizada, el programa incorpora el seguimiento a través del Centro de Monitoreo VCP, donde se controlan los domos instalados en los ingresos y egresos de distintos establecimientos educativos.

Estos dispositivos permiten un monitoreo en tiempo real de los movimientos en los horarios de mayor flujo, tanto diurnos como nocturnos, integrando la tecnología al esquema de prevención y respuesta ante eventuales situaciones de riesgo.

Inversión en infraestructura escolar

En paralelo, mediante el programa FODEMEEP, financiado por el gobierno provincial, el Municipio realizó durante el verano 2026 trabajos de mantenimiento y puesta en valor en más de 10 establecimientos educativos de la ciudad, reforzando el compromiso con el sistema educativo local.

Las intervenciones incluyeron tareas de refacción edilicia, mejoras en servicios y adecuaciones necesarias para que las escuelas inicien el ciclo lectivo en mejores condiciones.