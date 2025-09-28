Defensa y Justicia 2 – Boca 1: doblete de Osorio en el final y mazazo en Varela

Final dramático: penal de Osorio para abrir, empate inmediato de Paredes también desde los 12 pasos y estocada del 9 en el 90+4’.

En el Norberto Tomaghello y por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Defensa y Justicia venció este sábado 2–1 a Boca en un cierre electrizante. Tras un trámite parejo y friccionado, todas las emociones llegaron en los últimos minutos.

A los 84’, Abiel Osorio destrabó el marcador de penal. La respuesta xeneize fue inmediata: Leandro Paredes igualó de penal a los 88’, cuando el Halcón aún celebraba. Pero en el tiempo agregado, otra aparición de Osorio (90+4’) definió el partido y desató la fiesta en Florencio Varela.

Boca había administrado bien la pelota durante buena parte del juego, pero le faltó punch en el área rival. Defensa, más directo, supo golpear cuando correspondía y sostuvo la ventaja en los instantes finales ante la presión visitante.

Impacto en la tabla

Defensa y Justicia llega a 15 puntos y se ubica 3.º en la Zona A .

llega a y se ubica . Boca queda con 14 puntos, en el 6.º lugar de la Zona A.

