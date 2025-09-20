Defensa del Consumidor clausuró tres concesionarias en Córdoba por presuntas estafas en la venta de vehículos

Se realizaron allanamientos en tres concesionarias y se dispuso la clausura de los locales.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, a través de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, llevó adelante este viernes un operativo que culminó con el allanamiento y clausura de tres

concesionarias de la ciudad de Córdoba: Go Max Concesionaria (Octavio Pinto 2882), Genoa Conssesion (Libertad 60) y Sigma Motors (Av. Colón 533 y Sucre 511).

La medida respondió a múltiples denuncias de consumidores que señalaron presuntas maniobras fraudulentas en la venta de automóviles y motocicletas, ya sean nuevos o usados. En los casos denunciados, los clientes abonaban bajo la modalidad “a sola firma”, pero no recibían la entrega del vehículo ni la devolución del dinero en caso de desistir de la operación.

Durante los procedimientos, se secuestró documentación y material electrónico de interés para la causa.

El operativo fue dispuesto por la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 6, a cargo del fiscal José Bringas, y contó con la colaboración del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Córdoba y del Ente de Fiscalización y Control

de la Municipalidad de Córdoba, que acompañaron la tarea de inspección.

La clausura preventiva fue adoptada en el marco del artículo 34 de la Ley Provincial N° 10.247, por infracciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240, ya que los contratos presentaban cláusulas abusivas, omisiones en la información obligatoria y demoras injustificadas en la entrega de productos.

Desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica se recuerda la importancia de informarse previamente sobre las condiciones contractuales y antecedentes de las concesionarias antes de realizar operaciones de compra o venta de vehículos.

Esta medida busca prevenir situaciones de incumplimiento, fraude o vulneración de derechos.

La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial se encuentra a disposición de consumidores y usuarios para brindar asesoramiento y recibir denuncias a través de los siguientes canales: