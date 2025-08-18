Deepfakes y realidad aumentada: los desafíos de una sociedad que ya no distingue lo real de lo digital

Tecnologías que combinan inteligencia artificial e imágenes sintéticas están poniendo en jaque la confianza en lo que vemos. De la política al entretenimiento, los deepfakes abren oportunidades creativas, pero también riesgos inéditos.

La aparición de los deepfakes —videos, audios o fotografías manipulados con inteligencia artificial para parecer reales— marcó un antes y un después en la relación entre tecnología y verdad. Lo que comenzó como una curiosidad en foros de internet se convirtió en un fenómeno global con implicancias políticas, sociales y culturales.

Cómo funcionan los deepfakes

La técnica se basa en redes neuronales y modelos generativos capaces de analizar miles de imágenes de una persona para recrear sus gestos, movimientos y voz. El resultado es un material digital que puede confundir incluso a espectadores atentos.

Estas tecnologías han sido utilizadas para recrear actores fallecidos en películas, generar doblajes en distintos idiomas sin perder sincronía labial e incluso personalizar contenidos publicitarios.

Entre el entretenimiento y la manipulación

En el plano positivo, los deepfakes ofrecen herramientas creativas para el cine, la música y la publicidad. Permiten revivir personajes históricos, realizar doblajes más realistas y producir material educativo innovador.

Sin embargo, también se multiplican los usos indebidos:

Desinformación política , con líderes aparentando decir frases que nunca pronunciaron.

, con líderes aparentando decir frases que nunca pronunciaron. Extorsiones y difamaciones , especialmente en redes sociales.

, especialmente en redes sociales. Pornografía no consentida, un problema creciente que afecta la privacidad de miles de personas.

Realidad aumentada y el límite de lo real

La expansión de la realidad aumentada (RA) suma otra capa de complejidad. Hoy es posible superponer elementos digitales en tiempo real sobre lo que vemos con dispositivos móviles o gafas inteligentes. La combinación de RA y deepfakes proyecta un futuro en el que la línea entre lo real y lo artificial será aún más difusa.

Desafíos éticos y necesidad de regulación

El auge de estas tecnologías plantea la urgencia de regulaciones claras. Gobiernos y organismos internacionales discuten marcos legales que sancionen el uso malicioso y protejan los derechos de imagen, sin frenar la innovación creativa.

Al mismo tiempo, empresas tecnológicas desarrollan herramientas de detección de deepfakes, basadas en análisis forense digital y marcas de agua invisibles, aunque la carrera entre creadores y detectores sigue abierta.

Un futuro incierto

Los deepfakes son apenas la punta del iceberg de un cambio cultural: la desconfianza en las imágenes como prueba de lo real. En un mundo donde “ver para creer” ya no alcanza, el desafío será construir nuevas formas de verificar y educar a la sociedad en el consumo crítico de contenidos digitales.