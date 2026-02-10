De tribu urbana a trend viral: qué hay detrás de la llamada “moda therian”

Videos de adolescentes con orejas, colas y máscaras de lobo o gato se multiplican en TikTok e Instagram. Detrás de la llamada “moda therian” hay una mezcla de juego, identidad y muchas preguntas nuevas para familias y escuelas.

En las últimas semanas, la palabra “therian” empezó a aparecer cada vez más seguido en comentarios, reels y noticieros. El patrón se repite: grupos de chicos y chicas, en su mayoría adolescentes, que se reúnen en plazas o espacios públicos con orejas, collares, colas y máscaras, se mueven imitando a perros, gatos o lobos y se presentan como parte de una “comunidad therian”.

Aunque muchas veces se la presenta como una simple moda, el fenómeno tiene más capas. En términos generales, los therians se describen como personas que sienten, a nivel interno, psicológico o espiritual, una identidad parcial vinculada a un animal no humano: puede ser un lobo, un zorro, un gato o incluso especies menos frecuentes. A ese animal con el que más se identifican lo llaman theriotype.

Esa identificación no implica creer que el cuerpo dejó de ser humano, sino más bien vivir la sensación de que “una parte de lo que soy” es ese animal. Por eso suelen remarcar que no se trata solo de un disfraz ni de un cosplay, sino de una forma de expresar algo que sienten hace tiempo y que encontraron cómo nombrar a partir de comunidades online.

En la práctica, eso se traduce en escenas muy visibles: jóvenes que caminan en cuatro patas por momentos, que gruñen, olfatean, duermen acurrucados en grupo o se comunican con gestos; todo acompañado de accesorios animales. La mayoría de estos encuentros se organiza por redes, con fuerte presencia en TikTok y YouTube, y luego se replica en ciudades de distintas provincias, desde grandes centros urbanos hasta localidades del interior.

Al mismo tiempo, el fenómeno viaja a gran velocidad por los algoritmos. Los videos de therians acumulan millones de reproducciones, entre comentarios de apoyo, curiosidad, burla y rechazo. Muchos creadores de contenido arman hilos explicativos, mientras otros se limitan a reaccionar o a parodiar las escenas, lo que también alimenta las discusiones sobre límites del humor y convivencia en espacios públicos.

Especialistas consultados por distintos medios insisten en bajar el dramatismo: señalan que, más allá del ruido en redes, buena parte de quienes se dicen therians son adolescentes explorando formas de pertenecer, probando identidades y códigos de tribu urbana en un contexto en el que todo se exhibe y se comenta en tiempo real. Al mismo tiempo, advierten que conviene evitar diagnósticos rápidos desde el prejuicio, y que, si una familia ve malestar o sufrimiento detrás de estas conductas, lo mejor es abrir el diálogo y, si hace falta, pedir orientación profesional.

Por ahora, la “moda therian” convive con otras expresiones juveniles que hace no tanto también generaron desconcierto: emo, otakus, cosplayers, furries y tantas otras etiquetas que fueron apareciendo al ritmo de nuevas plataformas y lenguajes. Lo que cambia, una vez más, es la visibilidad: lo que antes quedaba puertas adentro de un grupo chico, hoy se ve en todo el país en cuestión de horas.

Entre videos de plazas, hilos explicando definiciones y debates sobre identidad, la palabra therian se sumó al diccionario digital de estos días. Cuánto durará el furor y cuántos de estos chicos sostendrán en el tiempo esa forma de nombrarse es todavía una incógnita. Por ahora, la escena deja una pregunta abierta para adultos, escuelas y familias: cómo acompañar una adolescencia que, además de ser intensa como siempre, ahora también se juega frente a cámara.