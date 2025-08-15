De Loredo rechazó integrar la lista de La Libertad Avanza: “Estaba dispuesto, pero no a cualquier precio”

El diputado nacional confirmó que no aceptará sumarse a la nómina oficialista para el Congreso. Respaldó el rumbo económico del Gobierno, pero cuestionó las condiciones que, según dijo, se exigen a los legisladores.

El diputado nacional Rodrigo de Loredo confirmó, a través de una publicación en redes sociales, que rechazó la invitación para integrar la lista de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones legislativas.

En un mensaje que comenzó con una referencia histórica sobre la resistencia de los comechingones en el valle de Ongamira, De Loredo sostuvo que “a un cordobés le podés pedir muchas cosas, pero no su misión”.

El legislador destacó que en estos dos años apoyó el rumbo económico del Gobierno nacional, subrayando como “logros indiscutibles” el equilibrio fiscal, la baja inflacionaria y la reducción de la pobreza. “Hay que seguir acompañando las políticas que van en esa dirección y volver atrás con los modelos populistas sería un imperdonable fracaso”, afirmó.

Respecto a su negativa a sumarse a la lista, afirmó que el Gobierno nacional busca diputados que cumplan tres condiciones: “comportamiento automático, anulación de las identidades propias y la imposibilidad de marcar diferencias”. Y agregó: “No puedo cumplir esos requisitos. Dudo que la obsecuencia o la sumisión sean constructivas. Incluso me parecen comportamientos débiles o tibios. Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista, pero no a cualquier precio. No acepto la invitación”.

De Loredo señaló que existe un mandato social para que los dirigentes “no se aferren a los cargos” y reiteró que no es la primera vez que rechaza uno. “Quiero y deseo que tenga éxito el Gobierno nacional y reafirmo mi compromiso con los cordobeses de trabajar para gobernar esta provincia que necesita superar una larga noche de 30 años ininterrumpidos de peronismo”, concluyó.