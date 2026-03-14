De Loredo endureció su discurso contra el peronismo cordobés y propuso una interna opositora para definir la candidatura a gobernador

El dirigente radical encabezó este sábado un acto en el Quality Espacio de la ciudad de Córdoba, donde ratificó su proyecto político hacia 2027, cuestionó la continuidad del peronismo en la provincia y planteó una competencia interna dentro del frente no peronista para definir el liderazgo opositor.

Rodrigo de Loredo encabezó este sábado un acto en la ciudad de Córdoba con formato de presentación política y estética juvenil, en el que reafirmó su intención de competir por la Gobernación en 2027. La actividad se realizó al mediodía en Quality Espacio y fue convocada bajo el nombre de “De Loredo Session”.

Durante su exposición, el dirigente radical endureció su discurso contra el oficialismo provincial, al que definió como parte de un ciclo político que, según sostuvo, debe terminar. En esa línea, insistió con la necesidad de poner fin a lo que describió como casi treinta años de peronismo en Córdoba y llamó a modificar el sentido del voto de los cordobeses para abrir una nueva etapa en la provincia.

De Loredo también apuntó contra el actual esquema de poder provincial, al que presentó como un “régimen” vinculado al cordobesismo. En ese marco, volvió a instalar la idea de un cambio profundo en la administración provincial, con eje en reformas del Estado, reducción del gasto, baja de impuestos y modificaciones en distintas áreas de gestión.

Uno de los pasajes más relevantes del acto estuvo vinculado al armado opositor. Con una referencia directa al peso político que hoy tiene La Libertad Avanza en la provincia, De Loredo convocó a Gabriel Bornoroni a competir en una interna para definir la candidatura a gobernador. En esa misma propuesta incluyó también al senador Luis Juez, con la idea de que sea la ciudadanía la que resuelva quién debe encabezar el espacio no peronista.

En ese sentido, dejó en claro que no piensa bajar su postulación y que su intención es sostenerla dentro de un frente opositor amplio. La propuesta de una interna corta apareció así como uno de los mensajes centrales de la jornada, en un intento por combinar unidad del espacio con competencia electoral para ordenar liderazgos.

El acto reunió a militantes, intendentes, dirigentes territoriales y público independiente, con una puesta en escena distinta a la de una convocatoria partidaria tradicional. La actividad buscó mostrar volumen político propio, reforzar la instalación de De Loredo en la discusión provincial y marcar posición dentro del reordenamiento opositor en Córdoba.