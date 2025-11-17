De la agencia al algoritmo: cómo la IA está cambiando la forma de planificar viajes

Desde sugerir destinos hasta armar itinerarios día por día, los asistentes con inteligencia artificial se metieron de lleno en la organización de viajes. Cómo funcionan, qué hacen bien y qué cuidados conviene tener antes de delegar todo en el algoritmo.

Hasta hace muy poco, planear un viaje implicaba abrir decenas de pestañas: vuelos, hoteles, reseñas, mapas, blogs, comparadores de precios. Hoy, buena parte de ese trabajo la pueden hacer asistentes con inteligencia artificial que arman propuestas completas a partir de una simple consigna: “viaje de una semana, presupuesto ajustado, mucha naturaleza y poca ciudad”.

Grandes plataformas de turismo ya incorporaron funciones de IA para sugerir destinos, alojamientos y experiencias adaptadas al estilo de cada persona. Al mismo tiempo, aparecen herramientas dedicadas exclusivamente a planificar viajes que prometen itinerarios personalizados en cuestión de segundos, con actividades, restaurantes y traslados incluidos.

Detrás de estos asistentes hay modelos capaces de entender lo que escribís en lenguaje cotidiano y de cruzar esa información con enormes bases de datos sobre destinos, estaciones del año, precios y tipos de experiencias. En la práctica, suelen ofrecer tres funciones centrales: inspiración personalizada, itinerarios día por día y la posibilidad de recalcular todo cuando cambiás de idea.

Qué resuelve la IA al organizar un viaje

En el plano de la inspiración, la IA ayuda a filtrar el ruido. En vez de una lista infinita de ciudades, recorta las opciones según tu presupuesto, las fechas disponibles, el clima esperado y el tipo de viaje que buscás, ya sea en familia, en pareja, con amigos o en solitario. Así, lo que antes requería horas de búsqueda se resume en un intercambio breve con un asistente.

El armado de itinerarios es otro punto fuerte. A partir de tus preferencias, estos sistemas pueden proponer recorridos organizados, tiempos estimados de traslado, alternativas de transporte y sugerencias de lugares para comer o visitar. Si después decidís acortar el viaje, sumar un destino o cambiar el punto de partida, el cronograma se ajusta en segundos, algo que a mano llevaría mucho más tiempo.

Para muchas personas, el atractivo principal es el ahorro de energía mental. La IA reduce la indecisión frente a un exceso de información y permite “probar” viajes imaginarios sin gastar un peso: podés ver cómo cambiaría la experiencia con un poco más de presupuesto, con menos días o eligiendo otra ciudad, antes de tomar una decisión definitiva.

Del lado de las empresas, estos sistemas significan menos tareas repetitivas de atención al cliente y ofertas más afinadas al perfil de cada viajero. Los chatbots responden dudas básicas, orientan sobre reservas y sugieren alternativas cuando un vuelo se cancela o un alojamiento deja de estar disponible.

Los puntos ciegos de delegar en un algoritmo

Sin embargo, la comodidad no viene sin preguntas. Para personalizar recomendaciones, la IA necesita datos: historial de búsquedas, preferencias, ubicación, nivel de gasto. No siempre está claro cómo se guardan esos datos, cuánto tiempo permanecen almacenados ni con qué otros servicios se comparten. Por eso, revisar permisos y configuraciones de privacidad deja de ser un detalle menor.

También entran en juego los sesgos. Si los sistemas se entrenan principalmente con información sobre destinos tradicionales o circuitos muy comerciales, es probable que terminen empujando siempre hacia las mismas zonas, alojamientos y actividades, dejando en la sombra emprendimientos pequeños o propuestas diferentes. Cuando millones de usuarios reciben las mismas sugerencias “imperdibles”, ciertos lugares pueden saturarse, con impactos en el ambiente, los precios y la vida cotidiana de quienes viven allí.

Otro punto sensible es la sensación de perder control. No todas las personas se sienten cómodas con la idea de que un algoritmo decida qué hacer cada día, en qué barrio dormir o qué excursiones contratar. Por más sofisticado que sea el sistema, sigue siendo una herramienta que trabaja con patrones y probabilidades, no con tu intuición, tus recuerdos ni tu estado de ánimo del momento.

Cómo usar la IA sin perder el control del viaje

La clave, entonces, no es evitar la IA, sino usarla sin cederle el timón. Una forma práctica es tomar al asistente como punto de partida, no como verdad definitiva: dejar que arme un primer borrador de itinerario y luego revisar mapas, tiempos, opiniones y detalles por otras vías antes de confirmar reservas. También ayuda ser explícito con tus límites y preferencias: si querés evitar lugares demasiado masivos, priorizar emprendimientos locales o reducir el impacto ambiental, conviene decirlo desde el inicio.

Al momento de compartir datos, vale preguntarse qué es realmente necesario. A veces no hace falta vincular todas las cuentas ni habilitar todos los permisos para obtener una buena recomendación. Cuanto más completa sea la información que entregás, más afinadas serán las propuestas, pero también más grande será la huella digital que dejás asociada a tus hábitos de viaje.

Por último, es importante dejar un margen para la sorpresa. Un buen itinerario no tiene por qué estar programado minuto a minuto. La IA puede ayudar a ordenar lo esencial —vuelos, alojamiento, algunos puntos clave— y, al mismo tiempo, dejar espacios libres para caminar sin rumbo fijo, preguntar a la gente del lugar o cambiar de plan sobre la marcha.

La inteligencia artificial ya forma parte de la cocina invisible de muchos viajes: sugiere rutas, compara precios y ordena ideas cuando la cabeza está saturada. El desafío, de acá en adelante, será aprovechar esa ayuda sin perder algo esencial del viaje: la posibilidad de elegir, improvisar, descubrir por cuenta propia y volver con historias que no estaban escritas en ningún algoritmo.