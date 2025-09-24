“Dale alegría a tu corazón”: el invento de jóvenes de la ProA VCP que competirá en la Feria Nacional de Ciencias

Estudiantes de la ProA Villa Carlos Paz diseñaron un dispositivo que monitorea la frecuencia cardíaca en deportistas y representarán a Córdoba en Buenos Aires.

Un grupo de estudiantes de 6° año de la Escuela Experimental ProA con Énfasis en TIC de Villa Carlos Paz presentó su proyecto VCP HEALTH en la instancia provincial de la Feria de Ciencias, Tecnologías, Arte y Movimiento e Innovación, y logró avanzar a la instancia nacional, que se desarrollará a fines de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

El trabajo consiste en un dispositivo tecnológico que se adosa a la vestimenta y permite monitorear la frecuencia cardíaca de los deportistas. La idea surgió de la observación cotidiana en la costanera local: corredores, ciclistas y caminantes que entrenan sin saber si están médicamente preparados o si alcanzan las pulsaciones adecuadas para cumplir objetivos como quemar grasas o afrontar una maratón de 40 kilómetros.

Cómo fue el desarrollo del proyecto

Los estudiantes Galo Melchiori y Aluhe Almeira, acompañados por sus docentes asesores Carolina Ceballos y Marco Locati y el coordinador de curso Ignacio Oyola, representaron a todo el curso en la exposición ante el comité evaluador. Allí explicaron el funcionamiento del dispositivo, respondieron consultas y mostraron el proceso de trabajo: investigación, encuestas, diagramas, programación y construcción de prototipos.

Un aspecto innovador fue el uso de hilo conductor en lugar de cables, lo que permitió coser el dispositivo directamente a la tela de la prenda deportiva, facilitando su integración práctica. Además, los estudiantes produjeron material de difusión para comunicar la importancia de aplicar la tecnología en la mejora de la calidad de vida de quienes realizan actividad física.

Una propuesta con impacto

El proyecto combina contenidos de educación física, electrónica y programación, destacándose como ejemplo del potencial interdisciplinario de la escuela ProA.

“Con VCP HEALTH, dale alegría a tu corazón usando electrónica y programación”, remarcaron los jóvenes tras su presentación.