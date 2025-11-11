Cultura, historia y diversión: así fue el “Atesorarte 2025” en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz vivió una jornada de cultura, juego e identidad con más de sesenta equipos participando en la búsqueda del tesoro organizada por el municipio.

El Gobierno de la Ciudad de Villa Carlos Paz llevó adelante este domingo la segunda edición del “Atesorarte 2025: Búsqueda del tesoro por nuestra identidad”, una propuesta cultural y recreativa que convocó a familias, amigos y vecinos a recorrer distintos puntos de la ciudad resolviendo acertijos y desafíos vinculados a su historia y símbolos más representativos.

Organizada por la Dirección de Cultura, junto a comerciantes y prestadores locales, la iniciativa reunió a unos 60 equipos que participaron de un circuito compuesto por 14 estaciones, donde se distribuyeron pistas relacionadas con personajes, lugares y tradiciones carlospacenses.

La actividad culminó con la apertura del cofre final y la entrega de premios, que incluyeron un primer lugar de $1.000.000, un segundo de $400.000, además de estadías en las sierras y obsequios sorpresa para los siguientes puestos.

El equipo ganador del primer premio estuvo integrado por María Pilar Lozano y Marcos Paolino, junto a sus hijas Ana y Magui, mientras que el segundo puesto correspondió a Luciana Lencioni y su familia.

Desde el área de Cultura destacaron la respuesta de la comunidad y el espíritu de la propuesta, que combinó turismo, historia y entretenimiento. El director Fernando Barrera subrayó que la iniciativa “invita a redescubrir nuestra historia y a fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad carlospacense”, al tiempo que celebró “la participación de tantas familias que disfrutaron de la ciudad de una manera distinta, a través del juego y la cultura”.

Con esta edición, el municipio reafirma su objetivo de promover actividades que integren patrimonio, participación ciudadana y desarrollo cultural, fortaleciendo los lazos comunitarios y la identidad local.