Cristina Kirchner acusó a Milei de “desgobierno” y pidió votar para “frenar el ajuste”

La ex presidenta reapareció en plena campaña electoral con un video en redes donde afirmó que el gobierno de Javier Milei “fracasó” y convocó a votar por el peronismo en las elecciones legislativas del domingo.

En la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió este miércoles un video en sus redes sociales con un mensaje abiertamente político en el que cuestionó al gobierno de Javier Milei y llamó a “ponerle un límite al ajuste y a la entrega de la soberanía nacional”.

“Este domingo tenemos una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solo diputados y senadores: el voto puede ponerle un límite al desgobierno de Milei”, planteó la ex mandataria, en un tono que marcó su regreso al escenario electoral.

Críticas al modelo económico

Cristina Kirchner aseguró que “la gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios”, mientras “los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera”.

“Si alguno todavía tiene dudas sobre el fracaso, basta escuchar al principal sostén de Milei, el presidente norteamericano Donald Trump, que hace unos días lo dijo muy claro: los argentinos están luchando para sobrevivir”, señaló, aludiendo a las recientes declaraciones del mandatario estadounidense.

En ese sentido, la ex jefa de Estado sostuvo que el Gobierno “terminó rogando un salvataje en Estados Unidos” y agregó: “De solución no tiene nada y de humillación todo”.

Llamado a defender la soberanía

“La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía no se negocia, le pertenece a su pueblo”, enfatizó.

También apuntó contra la Boleta Única de Papel (BUP), al advertir que “el Gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia del sistema electoral”.

Mensaje al electorado peronista

En la parte final del video, Cristina Kirchner remarcó que “el freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar”.

“Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”, concluyó.