Cristina cruzó a Milei tras su cadena nacional por el Presupuesto 2026: “Bomba de tiempo”

La expresidenta publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que cuestionó el rumbo económico del Gobierno y advirtió sobre un escenario de endeudamiento insostenible.

Luego de la cadena nacional en la que Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2026, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner respondió con un duro posteo en su cuenta de X, donde puso en duda los anuncios oficiales y trazó paralelismos con el gobierno de Mauricio Macri.

“Ay Milei… ¿en serio que lo peor ya pasó? Daaaale”, comenzó Cristina, al comparar el discurso presidencial con el que Macri había dado en 2018, antes de recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sostuvo que el plan económico actual “es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu ministro de Economía… el inefable Toto Caputo”.

“Una bomba de tiempo”

La exmandataria advirtió que el “equilibrio” que promueve Milei está basado en “endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura, con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica”, lo que calificó como “una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111”.

Además, acusó al Presidente de haber utilizado la “motosierra” contra los trabajadores, jubilados y sectores vulnerables, mientras “las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila”.

“La Argentina necesita una política económica realista”

Cristina reconoció que Milei ha cambiado “el tono y la forma”, aunque señaló que “el problema no es solo de formas, sino de fondo” y lo instó a abandonar los dogmas: “Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo”.