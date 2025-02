Cristina apuntó contra Milei tras la entrevista en TN: “Te estás cayendo a pedazos”

Fuente: Noticias Argentinas

Cristina Kirchner criticó a Javier Milei por el escándalo de $Libra, lo acusó de estafa y cuestionó su relación con Hayden Davis, el creador de la criptomoneda.

La ex presidenta Cristina Kirchner lanzó una fuerte crítica contra el presidente Javier Milei tras su reciente entrevista en Todo Noticias (TN), en la que intentó despegarse del escándalo por la caída de la criptomoneda Libra. En un extenso posteo en X (ex Twitter), la ex mandataria lo calificó de “estafador con las cripto y con las entrevistas”, y aseguró que “sin su promoción en redes, no había estafa”.

Desde su cuenta oficial, Kirchner comenzó su mensaje con una frase lapidaria: “¡Ay Milei! ‘Economista experto en crecimiento con o sin dinero’… Te estás cayendo a pedazos”. Luego, apuntó directamente contra el jefe de Estado. “Lo tuyo fue patético…”, lanzó.

Acusaciones contra Milei y su relación con Libra

La ex mandataria también cuestionó la relación del presidente con Hayden Davis, desarrollador de Libra, y lo acusó de haberse beneficiado con la promoción de la criptomoneda. “¿Cómo es eso que decís que el otro colorado, el cripto estafador Hayden Davis, te propuso ‘armar una estructura para financiar emprendedores’? Y después justificás la estafa diciendo ‘es como que alguien va, juega a la ruleta rusa y le tocó la bala’”, escribió.

En esa línea, Kirchner criticó a Milei por minimizar el impacto de la caída de Libra, cuando aseguró que “no fueron 44 mil damnificados, sino como mucho 5 mil”, y calificó a los inversores como “operadores de la volatilidad”. “No era que tu posteo en X fue para ayudar a las pymes argentinas? O en realidad fue para enganchar especuladores que apostaran en el casino armado por vos, tu hermana y tus socios”, remarcó.

Duras críticas a la entrevista en TN

Cristina Kirchner también aseguró que en la entrevista con Jonatan Viale en TN Milei “se veía pálido, balbuceante y contradictorio”.

Además, ironizó sobre la apariencia del presidente durante la emisión: “Parecías de cera, decile a tu diputada maquilladora que cambie de producto”.

En el cierre de su descargo, la ex mandataria sentenció: “Milei, la verdad de la milanesa es que sin tu posteo en X promocionando la cripto Libra, fijado durante 5 horas y con CBU incluido para operar, no había estafa” y concluyó con una frase desafiante: “Al ‘Mago’ se le están escapando los conejos de la galera”.