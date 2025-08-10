Cristina acusó a Milei de “mentir” y “arruinar la vida de los argentinos”: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”

La expresidenta cuestionó el discurso en cadena nacional del mandatario y lo acusó de falsear datos sobre salarios e inflación, además de criticar la política monetaria de su gestión.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó duras críticas al presidente Javier Milei a través de una publicación en su cuenta de X, en la que respondió al mensaje que el mandatario brindó en cadena nacional.

“Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”, comenzó la exmandataria, en un mensaje cargado de ironía.

Fernández cuestionó los dichos de Milei respecto a que los salarios le habrían ganado a la inflación y que la población “come más que antes”. “Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio?”, expresó.

También desmintió que en la actual gestión no haya emisión monetaria, acusando al Gobierno de imprimir dinero “a diestra y siniestra” para pagar intereses de la deuda financiera, operaciones con dólar futuro y altas tasas bancarias. “¿Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero”, ironizó, apuntando que los beneficiados son “los mismos de siempre” y que “su mejor representante está en tu Ministro de Economía”.

En un segundo apartado, la exjefa de Estado defendió su propia gestión y diferenció el uso de la cadena nacional: “Muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.