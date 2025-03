Cristina, a Milei: “Lo tuyo, cada vez peor”

La expresidenta arremetió contra el mandatario por su manejo de la crisis en Bahía Blanca, la venta de dólares del Banco Central, el aumento de la inflación y la conformación de su gabinete.

En una extensa publicación en su cuenta de X (antes Twitter), la expresidenta y vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner lanzó una serie de críticas contundentes contra el presidente Javier Milei, cuestionando su gestión, su discurso político y su manejo de la economía.

Fernández de Kirchner comenzó refiriéndose a la reciente visita de Milei a EXPO AGRO, donde el mandatario justificó su demora en asistir a Bahía Blanca tras la tragedia que afectó a la ciudad. “Dijiste que no querías ‘caranchear’ con la tragedia, pero tenías a Espért, tu candidato a diputado, sentado a tu derecha, quien fue el primero en sacarse una foto ‘preocupado’ frente al mapa de Bahía”, señaló la exmandataria.

Además, dirigió fuertes palabras hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien describió como “ex montonera, ex menemista, ex cavallista, ex delarruista, ex macrista”, y añadió irónicamente: “Me parece que siempre fue un ex ser humano”. Fernández de Kirchner cuestionó cómo Milei puede hablar de “casta política” mientras tiene figuras como Bullrich en su gabinete y, al mismo tiempo, promover consignas como “¡viva la libertad, carajo!”.

La expresidenta también criticó la represión a manifestantes y periodistas durante las protestas, así como la decisión de Milei de levantar la sesión en la Cámara de Diputados para evitar la pérdida de facultades delegadas. “¿En serio tenemos que creerte que a vos te gusta la libertad?”, preguntó retóricamente.

En el plano económico, Fernández de Kirchner reprochó la venta de 474 millones de dólares por parte del Banco Central para sostener el tipo de cambio oficial. “Bastante más de lo que se necesita para reconstruir Bahía Blanca, y lo quemaste en una tarde”, afirmó. Asimismo, destacó que la inflación volvió a subir, especialmente en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que afecta directamente a las familias argentinas.

La exmandataria también advirtió sobre el posible endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), recordando las experiencias fallidas de Mauricio Macri y Alberto Fernández. “Mirá Milei, la cosa es más simple: durante el gobierno de Macri, Argentina fue el país que más se endeudó en dólares, y ahora, bajo tu gestión, el peso argentino es la moneda que más se valorizó contra el dólar en el mundo”, ironizó.

Finalmente, Fernández de Kirchner hizo una mención velada a la participación de Milei en una “crypto estafa”, sugiriendo que el tema tendrá repercusiones en el futuro.

La publicación de la expresidenta ha generado un fuerte debate en las redes sociales y en el ámbito político, reavivando las tensiones entre el oficialismo y la oposición en un contexto de creciente inflación y crisis económica.