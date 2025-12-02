Crisis en la industria del juguete: más importaciones, menos ventas y avance del contrabando

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete advirtió que el sector atraviesa una situación crítica en la previa de las Fiestas, con caída del consumo, avalancha de importaciones, contrabando en alza y cambios de hábitos que afectan a las PyMEs nacionales.

A pocas semanas de Navidad y Reyes, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) encendió una señal de alerta por la situación del sector. Con un ticket promedio cercano a los 35 mil pesos, las ventas no logran despegar y los fabricantes locales aseguran que enfrentan un escenario de fuerte competencia externa y pérdida de mercado interno.

El titular de la entidad, Matías Furió, resumió el diagnóstico con números contundentes: en apenas un año se pasó de 199 a 530 importadores de juguetes, mientras que el volumen importado saltó de 9 millones a 17,5 millones de kilos, todo en un contexto de consumo en caída. La cámara habla directamente de “una avalancha sin precedentes”.

El informe de la CAIJ también menciona factores estructurales que presionan sobre la demanda: la baja de la tasa de natalidad y el creciente uso de pantallas y dispositivos digitales por parte de niños y niñas, que compiten de lleno con el juego tradicional.

En cuanto a los canales de venta, la cámara señala que el e-commerce viene creciendo de manera sostenida, pero todavía representa apenas el 25% del total y no logra compensar la pérdida de volumen en los locales físicos. Además, advierte que la venta online plantea desafíos logísticos, financieros y de promoción digital que muchas PyMEs del sector aún no pueden afrontar plenamente.

Otro punto crítico del informe es el avance del contrabando de juguetes, especialmente a través de bazarés y polirrubros, que según la CAIJ ya explican alrededor del 30% del mercado en el país. La entidad sostiene que ese circuito informal desplaza a los comercios habilitados, presiona a la baja los precios y genera una competencia desleal que golpea de lleno a la producción nacional.

En este marco, la industria del juguete llega a la temporada alta con un horizonte complejo: más jugadores en el mercado, más productos importados, menos capacidad de consumo en las familias y un peso creciente del comercio informal, que amenaza la sustentabilidad de un sector históricamente ligado a las Fiestas y a la producción PyME.