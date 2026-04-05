Crecieron los embalses cordobeses tras las lluvias de Semana Santa y la Provincia activó maniobras de regulación

Las precipitaciones superaron hasta tres veces la media histórica en algunas cuencas y obligaron a operar válvulas y vertederos para administrar los caudales. El dique La Viña registró una suba cercana a los dos metros en pocos días y se trabaja junto a municipios para resguardar zonas ribereñas. Se solicita a vecinos y turistas el máximo cuidado y precaución frente a la crecida de ríos y embalses.

Los embalses de la provincia de Córdoba experimentaron una rápida recuperación de niveles como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas durante los primeros días de Semana Santa, lo que obligó a desplegar un operativo de regulación hídrica para garantizar tanto el almacenamiento como la seguridad aguas abajo.

De acuerdo con el monitoreo oficial, en cuencas como las de los diques Los Molinos y La Viña las lluvias superaron ampliamente los valores históricos para el mes, alcanzando entre dos y tres veces la media habitual en apenas unos días.

En ese contexto, el dique La Viña mostró uno de los incrementos más significativos: su nivel pasó de 98,40 metros el 1° de abril a 100,38 metros el 4 de abril, lo que representa una suba de 1,98 metros en solo tres días.

Para administrar este crecimiento acelerado, se dispuso la apertura gradual de válvulas y compuertas, alcanzando una erogación de 120 metros cúbicos por segundo, con el objetivo de preservar el mayor volumen posible dentro del embalse sin generar riesgos en las localidades aguas abajo.

Las tareas se coordinaron con Defensa Civil provincial, equipos locales y municipios de Villa Dolores, Villa Sarmiento y San Pedro, donde se implementaron medidas preventivas para resguardar viviendas cercanas al río Los Sauces.

En paralelo, el dique Los Molinos también registró un importante aporte hídrico, con precipitaciones acumuladas de 123 milímetros —más del doble de la media histórica— y un incremento de nivel de 1,20 metros, lo que derivó en erogaciones a través del vertedero.

En tanto, el dique San Roque presentó un comportamiento más moderado, con lluvias en línea con los promedios históricos y una suba de 22 centímetros, manteniendo operaciones controladas de generación y descarga.

Desde el Gobierno provincial se destacó que los embalses se encontraban a fines de marzo en niveles óptimos, producto de un manejo planificado del recurso, lo que permitió absorber los excedentes generados por este evento climático.

Asimismo, se informó que, de no registrarse nuevas precipitaciones de magnitud, se espera que algunos embalses alcancen sus niveles máximos y luego comiencen un descenso gradual, permitiendo ajustar progresivamente el cierre de compuertas para maximizar la reserva de agua de cara a los próximos meses.