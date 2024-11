Cositorto desde la cárcel: “Me voy a presentar en 2025 como Diputado Nacional”

Fuente: Noticias Argentinas

Por Micaela Cendra

El creador de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, habló en exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas desde la cárcel en medio del juicio oral que enfrenta en Goya, Corrientes por la presunta estafa a 98 damnificados.

En la entrevista el acusado, que enfrenta múltiples denuncias y causas en diversas provincias, habló sobre los inicios de Generación Zoe, la primera acusación, su detención, el juicio oral que enfrenta con otros cinco imputados, el por qué cree que está preso y su próxima vinculación con la política.

Durante la entrevista, la cual fue telefónica ya que Cositorto se encuentra preso en Goya por el debate oral que se desarrolla en estos momentos, el acusado manifestó que en los próximos días va a declarar y allí hará varias denuncias: “Me usan de papel higiénico para limpiar la mierda de los demás”.

Los inicios de Generación Zoe

Tuve muchos emprendimientos en treinta y tantos años. Viví en España y luego en muchos lugares de Latinoamérica. Siempre formamos coachs y después nos fuimos ampliando y llegamos a tener 33 formaciones, incluyendo inglés.

El crecimiento fue cada vez más fuerte, pusimos un plan de referidos, luego empezamos a hacer turismo, viajes, eventos y luego yo diseñé, justamente antes de la pandemia, el modelo de Zoe Empowerment, que después también continuó con Generación Zoe en la Argentina cuando abrimos en marzo de 2021.

La criptomoneda nuestra es legal y me comparan con San Pedro, con la China, cuando ellos si manejan todo por una computadora cargando el 2% por día, cuando nuestra moneda se mueve por oferta y demanda en los exchange como opera cualquier moneda en el mercado mundial.

Primera denuncia

En octubre tuvimos la primera denuncia, previo en septiembre comenzamos a recibir amenazas. A siete meses de abrir empezó la campaña mediática en las redes, sobre todo en Villa María, que era otra empresa, con otra administración, con otra facturación.

A ellos simplemente les daba la plataforma educativa y los empezaron a atacar a ellos muy fuerte por el crecimiento que tuvieron en la ciudad.

Dicha denuncia fue bajo extorsión, bajo amenaza, de una señorita que estudiaba, que había sacado una formación de seiscientos dólares y que venía para cobrar cuarenta y cinco dólares. Esa oficina cierra porque intervienen personas que querían lanzarnos la competencia, un fideicomiso llamado Zoe Capital y ahí viene toda la situación.

Nos hicieron más de 30 allanamientos y es ahí cuando también nos cae una orden de captura internacional.

Detención

Nunca estuve prófugo, es parte de la estrategia para destrozar la compañía porque estábamos creciendo muy fuerte en la Argentina, principalmente en Colombia, Perú, México y Estados Unidos.

Cuando me detienen yo estaba en República Dominicana haciendo entrenamientos, como hice en otros países antes.

No sé cuál es el problema que tienen en el país con el chip de la plata, por eso estamos tan mal, porque estamos siempre atrás de la plata y nunca la tenemos en la mano nuestra. Quisieron sostener la hipótesis de la estafa piramidal. Ahora cualquier cosa que vendes es piramidal.

Estaré preso porque me usan de papel higiénico para limpiar las mierdas que hacen ellos en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno de Alberto Fernández, porque es con ellos que me detienen.

Estafa piramidal

¿Saben lo que es una empresa piramidal? Nosotros somos una empresa constituida, un fideicomiso. Cinco años de trabajo, cuatrocientos veinte mil pagos, treinta y siete negocios internacionales y una criptomoneda instalada en Estonia.

Causas

Tengo causas en Salta, Corrientes, Córdoba y Rosario. En Buenos Aires tengo una denuncia que no es penal porque es un incumplimiento de contrato.

Yo pongo la cara para defenderme. Me empiezan a atacar de una manera brutal y más por redes sociales. Empezaron a hablar de estafas y generaron un desmadre. La gente pedía retirar los fondos, nadie compraba, ni invertía. Fue una corrida monumental.

Tuve que girar 17 millones de dólares saliendo de posiciones de trading, de inversiones diferentes, de fondos de otros países para asistir a la Argentina.

Primer juicio en Goya

Nos ponen chaleco, casco, esposa, van con escudos, pero no hay nadie dentro de la sala. Es toda una pantomima, un circo, les gusta vender ese humo y ponerme a mí como el criminal de no sé quién.

El juicio en Corrientes es ilegal porque nuestra causa está en la Corte Suprema de Justicia y todavía se tiene que determinar si esto es federal o provincial.

Te anticipo, voy a declarar el próximo 25 de noviembre a las 8.00 y voy a responder todas las preguntas que me hagan y voy a exponer absolutamente todo.

Acá no hay ni levantada de mano ni aceptación de coima, vamos a litigar y además yo los voy a denunciar penalmente, también por los falsos testimonios que están trayendo y todo lo que se han robado.

En esta ciudad Generación Zoe no abrió, solo unos muchachos decidieron traer nuestro trading y ahí es el problema.

Intento de acuerdo con los damnificados en Corrientes

Nosotros no aceptábamos ni la asociación ilícita, ni las estafas, era simplemente una reparación integral a personas que habían participado en el fideicomiso y como no era una cantidad muy abultada mi abogado, Guillermo Dragotto, le dijo a Pablo Fleitas, querellante, que íbamos a escuchar una propuesta.

Primero nos dicen 396 mil dólares, pero habíamos cerrado en 170 mil dólares, aun así la fiscalía no nos autorizó a cerrar la reparación.

Su vida en la cárcel y acusaciones en Córdoba

Estuve 31 meses sin comunicación y acá en Goya recién me dieron un celular. En Córdoba el 65% de los detenidos está con prisión preventiva.

En dicha provincia tienen tarifas para darte la libertad o la prisión domiciliaria. A mí me pidieron 2 millones de dólares, 100 mil dólares y hasta 200 mil dólares.

Es una vergüenza, voy a denunciar todo. No tengo miedo, ya me han torturado, golpeado, no tengo visitas y todo eso porque les molesta que crecimos financieramente en el país y temen que les tapemos los mercados.

No entiendo por qué estoy preso en Córdoba si ahí no abrimos, ni administramos nada, solo se utilizó nuestra plataforma educativa, pero era administración propia de otras personas.

Desde la cárcel hago radio y ahí doy clases de trading. Hace poco dije que compren Bitcoin, sobre todo porque iba a ganar Donald Trump e iba a ver una disparada, algo que pasó.

Su futuro rol en la política

Me voy a presentar en 2025 como Diputado Nacional, no sé en qué partido, pero estoy evaluando en Córdoba o Buenos Aires.

Las extrañas comparaciones y su documental

Ya no saben qué decir de mí. Me compararon con Franco Colapinto, con Felipe II de Macedonia, yo no sé si están en pedo o qué problema tienen con mi apellido.

Es realmente ridículo y quieren sostener una hipótesis que no tiene sustento, entonces ya empiezan a decir cualquier tipo de disparate, se meten hasta con mi vida privada.

La película es vergonzosa. Usaron mi marca, mi nombre, los mismos muebles de las oficinas que están, supuestamente, en resguardo judicial. Contrataron actrices que dan veredictos anticipados. Yo no entiendo cómo la justicia no interviene.

El apoyo de un puñado de personas y el ataque a su ex abogado

No es solamente por lo económico. Había personas deprimidas y por eso en la cárcel di casi mil charlas, porque se necesita inteligencia emocional.

Si cuando yo traigo esto me dicen, ‘oh, esto es una secta’, bueno, tienen un problema de paradigma, de creencia, sigan adorando lo que quieran y déjenos tranquilos de que tengamos libre expresión, y, si no, que me lo digan. ¿Por qué me torturan? ¿Estamos todos locos? ¿Democracia o qué es esto?

Miguel Ángel Pierri me sacó 810 mil dólares, ni un testigo me puso, ni una prueba, las cuales las tengo todas acá. ¿Cómo me defiendo?