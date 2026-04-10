Corte total del camino de Altas Cumbres por hundimiento de calzada

La circulación está interrumpida a la altura del paraje La Pampilla (km 62,5).

La Dirección Provincial de Vialidad informa el corte total del camino de Altas Cumbres (Ruta Provincial 34), a la altura del paraje La Pampilla (km 62,5), debido a un hundimiento de calzada.

El incidente se registró en la tarde de hoy mientras se realizaban tareas de mantenimiento de rutina.

Durante la intervención de un bache ubicado sobre una alcantarilla de gran tamaño, se produjo un colapso estructural que comprometió la estabilidad del tramo.

Ante el riesgo de desmoronamiento, y en el marco de condiciones climáticas adversas —lloviznas y baja visibilidad por niebla—, personal de Vialidad Provincial junto con la Policía Caminera dispuso el corte preventivo de la circulación.

Equipos técnicos trabajarán durante la noche con el objetivo de restablecer la transitabilidad en el menor tiempo posible.