Córdoba se suma a la plataforma Civitatis para proyectar su turismo a nivel global

La alianza permitirá que prestadores locales ofrezcan sus experiencias en la vidriera internacional de excursiones y actividades líder en español, con más de 40 millones de usuarios.

La Agencia Córdoba Turismo selló una alianza estratégica con Civitatis, la plataforma online líder en excursiones y actividades turísticas en español, con el objetivo de integrar a prestadores locales a su red global y dar mayor visibilidad internacional a la oferta de la provincia.

El acuerdo busca sumar experiencias cordobesas —visitas guiadas, excursiones, actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza— al catálogo de Civitatis, que reúne más de 95.000 actividades en 160 países y llega a una comunidad de 40 millones de viajeros.

El lanzamiento se realizó en una reunión con más de 40 operadores turísticos de la provincia, junto al presidente de la Agencia, Darío Capitani, y el country manager de Civitatis Argentina, Nicolás Posse, quien también lidera el desarrollo de la plataforma en Chile y Uruguay.

“Córdoba es uno de los destinos más relevantes para nosotros en Argentina, por la variedad y calidad de su propuesta: naturaleza, cultura, gastronomía, entretenimiento. Queremos sumar más prestadores locales y brindarles visibilidad internacional”, afirmó Posse. Además, destacó que la incorporación de experiencias exige altos estándares de calidad, seguridad e interés para el viajero.

Capitani subrayó que “este acuerdo nos permite mostrar al mundo lo mejor del turismo cordobés a través de una plataforma de gran alcance internacional, generando oportunidades para el sector y atrayendo visitantes de otras latitudes”.

Una vidriera global para el turismo cordobés

Con presencia en más de 4.000 destinos y fuerte posicionamiento en América Latina y Europa, Civitatis se ha convertido en un referente para el turismo de habla hispana. La curaduría de cada propuesta incluye la evaluación de criterios como calidad del servicio, seguridad, valor diferencial y atractivo para el viajero internacional, lo que representa una oportunidad para los prestadores turísticos de toda la provincia que busquen expandir su alcance más allá de las fronteras.