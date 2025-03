Córdoba refuerza su conectividad aérea con más vuelos nacionales e internacionales

El Hub Córdoba suma nuevas frecuencias a Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas y se prepara para una conexión directa con Bogotá a través de Avianca.

El Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba continúa consolidándose como un punto estratégico en la conectividad aérea del país. En este marco, Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de dos nuevas frecuencias matutinas hacia la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Avianca confirmó que operará una nueva ruta directa entre Córdoba y Bogotá a partir de junio.

Más vuelos a Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas

Desde abril, Aerolíneas Argentinas sumará dos servicios matutinos a la ruta Córdoba-Buenos Aires, optimizando las opciones de viaje para el segmento corporativo y turístico. La primera salida será a las 6:30 a.m., con llegada al Aeroparque Jorge Newbery a las 7:50 a.m., mientras que la segunda frecuencia comenzará a operar en mayo con salida a las 8:00 a.m. y arribo a las 9:20 a.m.

Además, la aerolínea de bandera ampliará su oferta con cinco nuevas frecuencias semanales a la capital argentina, alcanzando un total de 79 vuelos semanales desde Córdoba.

“Esta mejora significativa en la conectividad aérea desde Córdoba fortalece nuestra capacidad para atraer más visitantes y potenciar el desarrollo regional», destacó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Para más información sobre horarios y reservas, visite el sitio web de Aerolíneas Argentinas.

Conexión directa con Bogotá a partir de junio

En el plano internacional, la aerolínea Avianca confirmó que a partir del 16 de junio operará tres vuelos semanales entre Córdoba y Bogotá, fortaleciendo la conectividad con América Latina y generando nuevas oportunidades para el turismo y los negocios.

Los vuelos serán operados con aeronaves Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros, ofreciendo más de 1.000 plazas semanales entre ambas ciudades.

«Desde el primer día, el gobernador Martín Llaryora nos encomendó fortalecer el hub aéreo de Córdoba, y este nuevo vuelo es una muestra concreta de ese objetivo. Más conexiones significan más oportunidades para el turismo, el comercio y el desarrollo de nuestra provincia», señaló Capitani.

Con esta nueva ruta, el Hub Córdoba amplía su alcance internacional, permitiendo a viajeros de ciudades clave como Nueva York, Orlando, Cancún y Punta Cana acceder más fácilmente a la provincia a través del hub de Avianca en Bogotá.

Horarios de los nuevos vuelos Córdoba-Bogotá

AV 8343 : Bogotá – Córdoba | Salida: 10:25 p.m. | Llegada: 6:10 a.m. (Lunes, miércoles y viernes).

: Bogotá – Córdoba | Salida: 10:25 p.m. | Llegada: 6:10 a.m. (Lunes, miércoles y viernes). AV 8342: Córdoba – Bogotá | Salida: 7:35 a.m. | Llegada: 11:20 a.m. (Martes, jueves y sábado).

Los tickets ya están disponibles en avianca.com, la aplicación móvil de Avianca y agencias de viaje autorizadas.