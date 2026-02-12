Córdoba pidió a la Nación el envío de fondos para sostener el transporte interurbano y el Boleto Educativo

Solicitó formalmente al Gobierno nacional la reactivación del “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros del Interior”. La presentación fue realizada por el secretario de Transporte, Cristian Sansalone, mediante una nota enviada al secretario nacional de Transporte, Fernando Herrmann.

La Provincia de Córdoba solicitó formalmente al Gobierno nacional la reactivación del “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros del Interior”, cuyos envíos fueron suspendidos de manera abrupta, generando un fuerte impacto en la sostenibilidad del sistema de transporte interurbano.

En el documento, la Provincia advierte que la interrupción de las transferencias afecta de manera directa a políticas educativas esenciales, como el Boleto Educativo Cordobés (BEC), un beneficio que alcanza a más de 300.000 estudiantes, docentes y personal educativo, y que representa un 25% del total de estudiantes de Córdoba.

Córdoba sostiene el 100% del Boleto Educativo desde 2024

La carta detalla que hasta 2024 el Estado provincial cubría el 50% del costo del pasaje del BEC, mientras que el otro 50% era absorbido por las empresas prestatarias.

Sin embargo, frente a la suspensión de los aportes nacionales y al deterioro de la ecuación económica de las empresas, la Provincia incrementó el esfuerzo: primero cubrió el 75% del boleto y, desde noviembre de 2024, asumió el 100% del costo del pasaje, medida que luego fue prorrogada en dos oportunidades.

Este esfuerzo extraordinario —señala el escrito— se realiza para “garantizar el acceso al transporte público de estudiantes y sostener el derecho a la educación”, aun cuando ello implica un impacto creciente sobre las finanzas provinciales.

El pedido también destaca que:

• El 88,95% de los beneficiarios del BEC son estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, superior y universitario. • Más de 300 municipios y comunas están alcanzados por la modalidad rural del boleto. • El programa beneficia a más de 16.000 estudiantes rurales y abarca 2.054 establecimientos educativos. • Todo el financiamiento está siendo sostenido exclusivamente con fondos provinciales.

Un sistema en emergencia desde 2023

Sansalone recordó que el sistema de transporte del interior se encuentra declarado en emergencia por la Ley Provincial 10.957, prorrogada en 2025 y 2026.

La suspensión de los aportes nacionales profundiza esa situación y compromete la sustentabilidad del transporte urbano y suburbano en todas las jurisdicciones del interior.

En su presentación, Córdoba pidió que el Gobierno nacional evalúe “la reanudación de las transferencias correspondientes”, recordando que el Fondo fue creado para equilibrar las asimetrías entre el AMBA y el interior del país.

La nota señala que restituir esas partidas permitirá contribuir a la sostenibilidad del transporte público del interior, garantizar la continuidad de los beneficios tarifarios, sostener el acceso a la educación pública en todo el territorio provincial.

Sansalone concluyó la nota expresando la disposición de la Provincia para ampliar la información y continuar el diálogo institucional.