Córdoba obtuvo 25 medallas en la Olimpiada Internacional de Matemática Atacalar 2025

La provincia estuvo representada por estudiantes de las localidades de Alta Gracia, Arias, Colonia Caroya, Córdoba, Huinca Renancó, La Francia, Los Surgentes, Mina Clavero, Oncativo, Río Cuarto, San Basilio, Santa Eufemia, San Francisco, Serrano, Vicuña Mackenna, Villa Dolores, Villa Las Rosas, Villa María y Villa Parque Siquiman.

En la edición 2025 de la Olimpiada Internacional de Matemática Atacalar desarrollada en San Fernando del Valle de Catamarca, la delegación cordobesa tuvo una notable actuación.

El encuentro reunió a 135 estudiantes de La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba.

La representación cordobesa, conformada por 27 estudiantes de primaria y secundaria, logró 25 medallas.

En este marco, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Cada logro de nuestros estudiantes es fruto del esfuerzo compartido entre las escuelas, las familias y el Gobierno. La matemática, además de ser una disciplina central, cuando se vincula con la vida, promueve el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo, que son claves para el futuro de nuestros adolescentes y jóvenes”.

Por su parte, Rosana Zárate, subdirectora de Programas Especiales, señaló: “La Olimpiada Internacional de Matemática ATACALAR representó un espacio privilegiado para el encuentro de jóvenes talentos que compartieron no solo el desafío intelectual de la matemática, sino también el valor de la integración regional”.

En tanto, Laura Vélez, coordinadora de Matemática e integrante del equipo técnico de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, sostuvo: “Para dar respuesta a los desafíos propuestos en esta Olimpiada nuestros estudiantes, además de interpretar información y desarrollar un procedimiento matemático adecuado, tuvieron que analizar los resultados obtenidos y tomar decisiones acordes al contexto. Por eso es fundamental continuar implementando en nuestras escuelas propuestas que promuevan el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la creatividad”.

Este año, la provincia de Córdoba celebra 11 años de participación ininterrumpida en esta iniciativa, que trasciende fronteras y fortalece los lazos culturales y educativos entre Argentina y Chile. Durante más de una década, el intercambio entre estudiantes, docentes y comunidades educativas ha demostrado que la cooperación binacional potencia el aprendizaje y enriquece las trayectorias escolares.

Estos son los 25 Medallistas

Grado/

Año Apellido y nombre Localidad Escuela Puesto 4to grado Lubatti Nahiara María Oncativo Emilio Felipe Olmos 1° Novas Bajales Tiago Lautaro Córdoba Institución Escuti 1° Battán Felipe Rafael La Francia Damas Patricias 2° 5to grado Paredes Tomás Ignacio Córdoba Colegio Gabriel Taborin 2° Sivieri Bruno Colonia Caroya Olga Cossettini 2° Fava Bautista Los Surgentes Gral. San Martín 3° 6to grado Libsfrant Galo Alta Gracia Instituto Manuel de Falla 1° Pérez Sebastián Nahuel Villa Parque Siquiman Dr. Jerónimo del Barco 1° Sarandon Acosta Francisco Serrano Domingo Faustino Sarmiento 1° 1er año Martin Antonela Santa Eufemia Inst. Dr. Manuel Belgrano 1° Arange Leyría Serena Mina Clavero IPEM Nº 285 José Gabriel Brochero 3° Bolognani Ticiano San Basilio Inst. Sec. Juan B. Alberdi 3° 2do año Balocco Elizagaray Aitor Villa María Instituto Del Rosario 1° Ferradas Bergalla José Manuel Villa Dolores Instituto Secundario Privado Cerro Azul 2° 3er año Taraborrelli Carola Arias Instituto de Enseñanza Comercial 1° López Carballo Cahuiñ Mirko Villa Las Rosas Instituto Villa de las Rosas 3° 4to año Cioccio Buffa Lautaro Huinca Renancó IPET N° 52 Carlos Pellegrini 1° Busto Lourdes Magalí Río Cuarto Inst. Ntra. Sra. del Carmen 2° Gómez Máximo Ricardo Córdoba Institución Escuti 2° 5to año Campora Santiago Villa María IPEM N° 147 Manuel Anselmo Ocampo 1° Schroeter Sebastián Córdoba Colegio de la Sagrada Familia 1° Carabolante Tomás José San Francisco Escuela Experimental ProA Desarrollo de Software Prof. Evelina Feraudo 2° 6to año Martín Lorenzo Javier Córdoba Colegio Jesús Maria 1° Kim Esteban Córdoba IPET N° 66 Dr. José Antonio Balseiro 2° Fonti Zak Amadeus Córdoba Colegio Jesús Maria 3°

Olimpiada Cordobesa de Matemática

Es importante destacar que la participación de los estudiantes cordobeses en esta instancia internacional es la culminación de un proceso iniciado en mayo, con el certamen escolar de la Olimpiada Cordobesa de Matemática.

Ese certamen escolar convocó a 33240 estudiantes de cuarto a sexto grado y 30432 de primero a sexto año. El zonal se desarrolló en 76 escuelas sedes distribuidas en toda la provincia. Participaron 11465 estudiantes.

El certamen provincial se desarrolló por primera vez en dos sedes: Córdoba y Río Cuarto. Contó con la participación de 437 estudiantes de Educación Primaria y 702 de Educación Secundaria.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, como sostuvo su Ministro, “reafirma su compromiso con la enseñanza y el aprendizaje de la matemática como herramienta clave para el desarrollo del pensamiento crítico, la innovación y el progreso. El camino que hemos emprendido con la mejora de la enseñanza esta comenzando a dar sus futuros, los resultados así lo demuestran. Es por ello, que sostendremos el fortalecimiento del abordaje de la matemática, con más horas, más capacitación docente e intensificaremos el trabajo a partir de desafíos en el marco del TransFoormar@Cba”.