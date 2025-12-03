Córdoba inauguró los primeros diez puntos de la Ruta del Motorhome

Ofrecen servicios esenciales y gratuitos, como agua potable, carga de agua, espacios accesibles, entre otras prestaciones. La red continuará ampliándose hasta integrar más de 20 localidades en toda la provincia.

La Agencia Córdoba Turismo (ACT) habilitó esta semana los primeros diez puntos de asistencia de la Ruta del Motorhome, el nuevo circuito turístico que convierte a Córdoba en la primera provincia del país en ofrecer un corredor especialmente diseñado para viajeros en motorhomes y casas rodantes.

La iniciativa busca fortalecer el turismo itinerante y consolidar a la provincia como destino nacional para quienes eligen viajar en movimiento.

El presidente de la ACT, Darío Capitani, destacó que “la Ruta del Motorhome es una apuesta estratégica de la provincia para abrir nuevas formas de recorrer Córdoba, brindando servicios seguros, gratuitos y de calidad en distintas localidades”.

“Esto nos permite potenciar economías regionales y acompañar a un segmento turístico que crece año a año”, agregó.

Para la puesta en marcha, la ACT trabajó de manera colaborativa con los gobiernos locales y prestadores del sector privado.

Una propuesta única en Argentina

La Ruta del Motorhome conecta a las localidades cordobesas mediante un trazado que incluye puntos de asistencia equipados con servicios esenciales para motorhomes:

Agua potable

Carga de agua

Descarga de aguas grises y negras.

Espacios señalizados y accesibles

Todos los servicios son gratuitos, fruto de un trabajo conjunto con todos los actores involucrados en el proyecto.

El objetivo es promover el turismo en movimiento, estimular el desarrollo local y mejorar la experiencia de quienes recorren la provincia sobre ruedas.

Los primeros 10 puntos operativos

Estos son los puntos de asistencia que ya se encuentran disponibles para los viajeros:

Almafuerte – Complejo Piedras Moras

https://maps.app.goo.gl/8Qt23XZ1RRpTyMFc9 Comuna de Amboy – Plaza Vélez Sarsfield

https://maps.app.goo.gl/iLDj4sKvJ9oZH29d7 Salsacate – Camping Municipal

https://www.google.com/maps/place/Camping/@-31.3187509,-65.0850059 Miramar de Ansenuza – Frente a Plaza Marchiquitos

https://maps.app.goo.gl/pbnbFLpebm6vBTR39 Villa Tulumba – Balneario Municipal

https://maps.app.goo.gl/6y9jRjtudrRZagLN9 Serrezuela – Polideportivo Municipal

https://maps.app.goo.gl/fmKELYg7qnEZfike9 Achiras – Oficina de Turismo

https://maps.app.goo.gl/GorJbUhoJZ7ZZRsA8 Los Reartes – Camping de Motorhome “Las Acacias”

https://maps.app.goo.gl/cwVxndVrQTGYardV7 Río Cuarto – Camping Municipal Villa del Sol

https://maps.app.goo.gl/EZPXnJnXyE4fUeWc6 La Granja – Camping La Toma

https://maps.app.goo.gl/MVFZQJUQKfdzYvhk8

Lo que vendrá

Los 10 puntos que se pusieron en marcha en la etapa inicial del trazado, continuarán ampliándose hasta integrar más de veinte localidades en toda la provincia, lo que permitirá consolidar una red cada vez más completa y accesible para los viajeros en motorhome.

Capitani agregó: “Cada punto que inauguramos fortalece la red provincial y ofrece nuevas oportunidades para que los viajeros disfruten de Córdoba. Es un proyecto que nació del trabajo conjunto con municipios, comunas y el sector privado, y que seguirá creciendo”.

La puesta en marcha de la Ruta del Motorhome representa un paso significativo para seguir posicionando a Córdoba como un destino innovador, diverso y preparado para recibir nuevas modalidades de turismo.