Córdoba habilita plan especial para regularizar deudas impositivas y multas

El régimen excepcional incluye impuestos provinciales y sanciones de la Policía Caminera. Se podrá adherir hasta el 30 de noviembre con importantes reducciones de intereses.

El gobierno de la provincia de Córdoba puso en marcha un nuevo régimen de regularización destinado a contribuyentes que mantengan deudas con el fisco. La medida, oficializada a través del Decreto 222/2025 publicado este martes, apunta a facilitar el pago de impuestos, tasas y multas, con rebajas en recargos e intereses.

Según la normativa, el plan busca atender a quienes enfrentaron dificultades económicas y manifiesten voluntad de ponerse al día. El esquema complementa el régimen permanente vigente desde 2016, considerado insuficiente en el actual contexto.

Quiénes pueden acceder

La propuesta abarca a contribuyentes y responsables con deudas vencidas hasta el 31 de agosto de 2025, incluyendo:

Ingresos Brutos y fondos asociados.

y fondos asociados. Impuesto Inmobiliario .

. Sellos .

. Automotor y embarcaciones .

. Tasas Retributivas de Servicios (excepto Tasa de Justicia).

(excepto Tasa de Justicia). Multas de Policía Caminera , sin importar la fecha en que hayan sido aplicadas.

, sin importar la fecha en que hayan sido aplicadas. Infracciones vinculadas a agentes de retención y percepción.

Beneficios y plazos

El régimen estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025. Las opciones de pago incluyen:

Deudas hasta diciembre de 2024 : condonación del 70% de recargos e intereses; hasta 24 cuotas con sistema francés.

: condonación del 70% de recargos e intereses; hasta con sistema francés. Deudas generadas en 2025 : cancelación en uno o tres pagos , con descuentos del 70% o 30% respectivamente.

: cancelación en , con descuentos del 70% o 30% respectivamente. Régimen especial para compromisos de Ingresos Brutos.

Además, las entidades deberán exigir una declaración jurada a los beneficiarios, comprometiéndose a cumplir con las condiciones establecidas.