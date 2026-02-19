Córdoba garantiza el Boleto Educativo pese a la quita de fondos nacionales

Llaryora confirmó que la Provincia sostendrá con recursos propios el Boleto Educativo Cordobés para más de 300 mil beneficiarios, en un contexto de ajuste y retiro de subsidios nacionales al transporte.

Tras la decisión del Gobierno nacional de retirar los subsidios al transporte del interior, el gobernador Martín Llaryora ratificó que Córdoba mantendrá la continuidad y cobertura del Boleto Educativo Cordobés (BEC) con financiamiento exclusivamente provincial, asumiendo el 100 % del costo del beneficio.

El mandatario advirtió que la medida se toma en un escenario de “situación económica muy grave” y fuerte endeudamiento de las familias. En ese marco, remarcó que, sin el BEC, “muchos jóvenes dejarían sus estudios”, ya que buena parte de los estudiantes se encuentra “al límite” por la crisis económica.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Transporte, el Boleto Educativo Cordobés alcanza a más de 300 mil beneficiarios: estudiantes de escuelas públicas y privadas con aporte estatal, docentes, no docentes, estudiantes universitarios y personal de apoyo de todas las instituciones del sistema educativo provincial. El programa no solo sostiene el acceso a la educación, sino que también fortalece el sistema de transporte en todo el territorio cordobés.

Llaryora ejemplificó el impacto económico del beneficio en el presupuesto familiar: para una familia tipo con dos hijos, el gasto en transporte para ir a estudiar rondaría los $150 mil mensuales, cifra que, proyectada a un año, equivale aproximadamente a un salario completo.

En el caso de los estudiantes universitarios del área metropolitana que viajan diariamente a la Universidad Nacional de Córdoba desde localidades como Río Ceballos, Mendiolaza o La Calera, el costo del traslado puede superar los $500.000 mensuales, es decir, cerca de medio salario, lo que tornaría inviable la continuidad de muchos trayectos educativos sin el acompañamiento del BEC.

“Hemos tomado la decisión, que creo que es compartida por todos los cordobeses, de sostener este beneficio. Dejar a los chicos sin BEC sería dejarlos sin educación, y una provincia que quede sin educación no tiene futuro”, sostuvo el gobernador, al remarcar que un eventual recorte se traduciría en más exclusión y vulnerabilidad social.

Por su parte, el secretario de Transporte, Cristian Sansalone, recordó que la Provincia solicitó al Gobierno nacional el reintegro del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros del Interior, pero “no hemos recibido noticias al respecto”.

En ese contexto, Sansalone subrayó la importancia de la decisión política adoptada por la Provincia: “Es clave que los cordobeses sepan que esta medida del gobernador garantiza que más del 25 % del estudiantado de toda la provincia hoy pueda ir a la escuela gracias a este boleto”.

Con la prórroga y el sostenimiento del Boleto Educativo Cordobés, el Gobierno provincial busca asegurar el derecho a la educación, aliviar el bolsillo de las familias y sostener el sistema de transporte en un momento económico crítico para el interior del país.