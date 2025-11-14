Córdoba fue reconocida por OGP por una de sus iniciativas de Gobierno Abierto

La Provincia obtuvo una distinción internacional en los Open Gov Challenge Awards 2025 por su proyecto de co-creación de una Ley de Acceso a la Información Pública, impulsado junto a universidades y organizaciones civiles.

La Provincia de Córdoba, miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), fue reconocida en los Open Gov Challenge Awards, en el marco de la Cumbre Mundial de OGP 2025.

El reconocimiento se otorgó por el compromiso provincial en la “Co-creación de un Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública”, una iniciativa que forma parte del II Plan de Acción de Gobierno Abierto 2024-2027, junto con la agenda de transparencia, participación e innovación democrática coordinada por la Secretaría de Gobierno Abierto, dependiente del Ministerio de Gobierno.

Al conocerse la noticia, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, destacó el trabajo conjunto que se viene realizando.

“En conjunto con las universidades y las organizaciones de la sociedad civil estamos trabajando en esta co-creación de una nueva Ley de Acceso a la Información Pública, un reto importante para actualizar y fortalecer nuestro marco de transparencia, como así también garantizar mejores herramientas que permitan a la ciudadanía ejercer plenamente su derecho a informarse”, expresó el funcionario.

De las 163 iniciativas analizadas en la Cumbre de OGP, la propuesta cordobesa fue seleccionada por su carácter participativo y su enfoque colaborativo, reafirmando el rol de la provincia como referente regional en políticas de apertura gubernamental.

“Este reconocimiento internacional nos impulsa a seguir profundizando políticas públicas que promuevan la apertura, la transparencia y la participación ciudadana. El gobierno abierto no es una teoría: es una herramienta que mejora la confianza entre el Estado y la sociedad. Nuestro compromiso es continuar construyendo una provincia más transparente, inclusiva y cercana”, concluyó Manuel Calvo.