Córdoba firmó un convenio para modernizar el Archivo Provincial de la Memoria

Lo llevarán adelante el Gobierno de Córdoba y la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la UNC. Esta acción permitirá potenciar el resguardo y accesibilidad del acervo que preserva la memoria histórica reciente de Córdoba.

El Gobierno de Córdoba llevó adelante el acto central en el marco de la Semana de la Memoria 2026, un encuentro del que participaron organizaciones y referentes de la defensa de los Derechos Humanos en la provincia.

Este año, además, la fecha tiene una connotación extra, ya que se cumplen 50 años del golpe cívico-militar de 1976 y 20 años de la Ley Provincial de la Memoria, normativa que dio origen a la Comisión y al Archivo Provincial de la Memoria.

En este marco, encabezados por el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, la Provincia firmó un importante convenio con la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, destinado a potenciar el resguardo y la accesibilidad del acervo que preserva el Archivo Provincial de la Memoria.

A partir de este acuerdo, el Gobierno y la Facultad avanzarán en proyectos de trabajo destinados a actualizar el sistema de almacenamiento, modernizar la infraestructura informática y optimizar el software de gestión documental del Archivo.

Siciliano remarcó el acuerdo con la casa de altos estudios, así como el trabajo mancomunado y permanente del Estado provincial con las organizaciones y entidades de Derechos Humanos.

“El Nunca Más tiene que ser una frase viva, porque todos los días hay quienes intentan poner en discusión lo que creíamos saldado, y por eso esta batalla la tenemos que dar juntos, sin banderas partidarias”, dijo Siciliano.

Además, el ministro destacó la decisión del Gobierno provincial de sostener y profundizar estas políticas: “Mientras algunos intentan retroceder, en Córdoba hay una decisión firme de avanzar. Vamos a fortalecer los sitios de memoria, acompañar a los organismos y seguir invirtiendo para que la memoria, la verdad y la justicia sigan siendo políticas de Gobierno”.

Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno de Córdoba con las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, incorporando tecnología para garantizar mayor accesibilidad, preservación y proyección del patrimonio documental.

Por su parte, el decano de FAMAF, Pedro Pérez, expresó: “En el convenio que firmamos hay una enorme apuesta del señor gobernador Martín Llaryora y del ministro Siciliano por apoyar las políticas de memoria, verdad y justicia que siguen reparando heridas cincuenta años después del golpe”.

Y agregó: “Hoy el Gobierno de la provincia de Córdoba, a veinte años de la creación del Archivo Provincial de la Memoria, con una decisión trascendental, decide modernizar el equipamiento y profesionalizar el desarrollo de software para proteger, para las futuras generaciones, las pruebas de lo que aquí sucedió”.

Del acto participaron también la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez, y la directora del Archivo Provincial de la Memoria, María Cristina, junto a referentes de organismos de derechos humanos, ex presos políticos, instituciones educativas, funcionarios provinciales y municipales, representantes del movimiento obrero y comunidades vinculadas a la construcción de políticas públicas de memoria.

Una provincia que elige recordar para fortalecer su democracia

Este acto se inscribe en un año de profunda relevancia histórica: cinco décadas del golpe y dos décadas ininterrumpidas de políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia que permitieron consolidar instituciones, programas y espacios de resguardo y transmisión de la historia reciente.

La actualización tecnológica del Archivo Provincial de la Memoria constituye un paso fundamental para garantizar la preservación, accesibilidad y proyección pedagógica del material documental que testimonia las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado y los procesos históricos que marcaron a Córdoba.