Córdoba: elevan a juicio la causa por abuso sexual contra el sacerdote de Schoenstatt

El fiscal de instrucción Juan Ávila Echenique dispuso que el caso sea llevado a juicio. El cura permanece detenido en Bouwer desde noviembre de 2024.

La investigación contra el sacerdote Patricio Cruz Viale por presunto abuso sexual gravemente ultrajante avanzó un paso clave: el fiscal de instrucción Juan Ávila Echenique resolvió el 15 de septiembre la elevación a juicio de la causa.

El religioso, que se desempeñaba en el Santuario de Schoenstatt del Cerro de las Rosas, Córdoba, fue denunciado a comienzos de 2024 por una mujer de 47 años, quien lo acusó de haberla manoseado en su despacho, ubicado en el predio de Rafael Núñez al 3500. Por tratarse de un delito de instancia privada, la identidad de la víctima se mantiene bajo estricta reserva.

Prisión preventiva y agravantes

Desde noviembre de 2024, Cruz Viale permanece con prisión preventiva en el establecimiento carcelario de Bouwer, pabellón E del Módulo 1. La medida fue confirmada por la Cámara, que consideró acreditados los riesgos procesales de posible fuga y entorpecimiento de la investigación.

Entre los agravantes señalados por la Justicia figura el hecho de que el acusado es ministro de culto, condición que habría utilizado para abusar de su posición de poder frente a una feligresa.

Su vínculo con la Iglesia

Cabe destacar que Viale no pertenece al clero diocesano de Córdoba, sino que está directamente ligado al Movimiento de Schoenstatt, lo que marca una diferencia en cuanto a su dependencia institucional.

Con la elevación a juicio, el caso se encamina a ser debatido en un tribunal, donde se determinará la responsabilidad penal del sacerdote.