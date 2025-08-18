Córdoba: denuncian la muerte de un hombre tras recibir fentanilo en una clínica privada

La víctima fue un hombre de 68 años que había sido operado de la cadera en una clínica privada de la capital provincial. La Justicia investiga si recibió ampollas de los lotes cuestionados de HLB Pharma.

La crisis sanitaria por el fentanilo adulterado sumó este lunes un nuevo capítulo en Córdoba. El abogado Carlos Nayi presentó una denuncia por el fallecimiento de un hombre de 68 años, ocurrido el 20 de julio tras una cirugía de cadera en el Sanatorio Aconcagua, en la ciudad de Córdoba.

Según explicó el letrado, el paciente ingresó a una intervención considerada “relativamente simple”, pero murió por una complicación multiorgánica. Los familiares sostienen que durante el procedimiento se le suministró fentanilo, medicamento bajo investigación judicial por estar vinculado a muertes en distintas provincias.

Investigación judicial

El punto clave de la causa será determinar si los hemocultivos registrados en la historia clínica del paciente coinciden con las ampollas pertenecientes a los lotes 31202 y 31284 de HLB Pharma, señalados por la presencia de bacterias como Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae.

La denuncia se suma a las presentaciones ya realizadas en Córdoba, donde al menos 18 clínicas y sanatorios privados habían adquirido dosis de fentanilo de los lotes cuestionados.

Un caso en el marco de la crisis nacional

La Justicia federal investiga la distribución de más de 100.000 ampollas de fentanilo adulterado en todo el país, todas ellas ya retiradas de circulación. El caso generó fuertes críticas a la ANMAT, que fue advertida sobre deficiencias en la producción de HLB Pharma meses antes de disponer la suspensión de su actividad.