Córdoba conmocionada: doble femicidio y desaparición de un niño de 5 años

La Justicia busca a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de cinco años, desaparecido tras el asesinato de su madre y su abuela en Villa Rivera Indarte. El principal sospechoso es el padre del niño, de nacionalidad uruguaya, que habría huido del país.

Un doble femicidio y la búsqueda desesperada de un niño de cinco años mantienen en vilo a Córdoba. Las víctimas fueron Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, asesinadas este sábado en una vivienda de Villa Rivera Indarte, al norte de la capital provincial.

El principal sospechoso es Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya y expareja de Giardina, quien, tras cometer los crímenes, habría secuestrado a su hijo, Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, e intentado cruzar la frontera hacia Uruguay.

Investigación y búsqueda internacional

La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2.º turno, que ordenó activar de inmediato el Alerta Sofía, los pedidos de captura internacional y la intervención de Interpol.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió en el domicilio de las víctimas, donde el agresor habría ingresado durante la mañana del sábado y atacado con extrema violencia a ambas mujeres antes de fugarse con el menor.

Giardina, estudiante de Ingeniería Agronómica, contaba con antecedentes de violencia de género y disponía de un botón antipánico, que no habría alcanzado a activar.

Perfil del sospechoso

En redes sociales, Laurta figura como creador de la página “Varones Unidos”, una organización uruguaya que se presenta como defensora “de los derechos de los hombres” y promotora de “la equidad en las relaciones de género”.

La Unidad Judicial Homicidios solicitó colaboración ciudadana para localizar al niño, de cabello castaño claro, tez blanca y contextura delgada, visto por última vez el sábado por la tarde.

Las autoridades uruguayas ya fueron notificadas del caso, mientras se intensifica la búsqueda en pasos fronterizos y rutas internacionales.