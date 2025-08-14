Córdoba confirmó el retiro total de medicamentos de HLB Pharma y el aislamiento del fentanilo adulterado

El ministro de Salud provincial aseguró que las farmacias y hospitales pusieron en cuarentena las ampollas bajo investigación y que toda la producción del laboratorio está bajo custodia.

El Gobierno de Córdoba confirmó que retiró de circulación todas las drogas producidas por HLB Pharma, incluyendo el lote de fentanilo vinculado a la muerte de casi un centenar de personas en el país.

En conferencia de prensa, el ministro de Salud Ricardo Pieckenstainer explicó que el 9 de mayo se instruyó a farmacias y hospitales públicos y privados a segregar y poner en cuarentena las ampollas informadas por la ANMAT. “Córdoba tiene a resguardo y en custodia todos los medicamentos de HLB Pharma”, subrayó.

Alcance de la medida

Según el funcionario, la decisión no se limitó al fentanilo adulterado, sino que incluyó la totalidad de las drogas elaboradas por el laboratorio. “Desde el 9 de mayo hasta hoy, todas las instituciones y la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de la provincia, junto a farmacias y hospitales, mantienen bajo custodia los medicamentos de HLB Pharma”, enfatizó.

En Córdoba, 18 clínicas y sanatorios privados habían adquirido ampollas del lote 3108 de fentanilo, actualmente bajo investigación judicial por la presencia de las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae.

Investigación nacional

El caso es seguido por el juez federal Ernesto Kreplak, quien confirmó que se incautaron las 100.000 ampollas distribuidas en todo el país y que ninguna fue aplicada a pacientes.

Un informe de La Nación reveló que la ANMAT tenía conocimiento desde noviembre de 2024 de las graves deficiencias en la fabricación de medicamentos en Laboratorios Ramallo S.A., pero recién suspendió la actividad el 10 de febrero de 2025, semanas después de que salieran a la venta los lotes cuestionados.