Córdoba busca fortalecer lazos con el Instituto Ferreyra ante el contexto nacional adverso para la ciencia

El director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología provincial, Emilio Iosa, se reunió con el Consejo Directivo del centro de investigación, encabezado por la Dra. Carolina Touz.

El Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín Ferreyra, referente en el país y la región en el campo de la neurociencia y la investigación médica, recibió la visita del director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, Emilio Iosa.

El encuentro, realizado junto al Consejo Directivo del instituto, tuvo como objetivo fortalecer los lazos entre el gobierno provincial y las instituciones científicas de dependencia nacional que desarrollan su trabajo en Córdoba.

La reunión se enmarca en la estrategia impulsada por la cartera provincial para mapear capacidades, líneas de trabajo y necesidades de cada centro de investigación radicado en la provincia, con el fin de apuntalar la continuidad de un sistema científico que enfrenta recortes presupuestarios, pérdida de recursos humanos y falta de previsibilidad.

“El Instituto Ferreyra ha desarrollado durante décadas investigaciones de alto impacto en enfermedades neurodegenerativas, epilepsia, neurofarmacología y neurobiología molecular. Su trabajo es clave para la formación de científicos y la producción de conocimiento aplicado, articulando ciencia básica, innovación y salud pública”, destacó Iosa.

El funcionario remarcó que “la ciencia cordobesa tiene una potencia extraordinaria que no podemos darnos el lujo de perder” y explicó que el gobierno provincial recorre cada institución “escuchando a sus equipos y pensando estrategias concretas para sostener y potenciar su desarrollo, aún en este escenario adverso”.

Iosa subrayó que el mapeo provincial de capacidades científicas permitirá no sólo visibilizar el capital humano y tecnológico existente, sino también identificar oportunidades de cooperación interinstitucional y de vinculación con el sector productivo. “La apuesta es construir una red integrada que asegure que el conocimiento generado en Córdoba siga siendo un motor de desarrollo económico, social y sanitario”, concluyó.